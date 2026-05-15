Оккупанты возобновили активные действия у Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении, - Волошин

Российские войска после перегруппировки возобновили активные действия в районе Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Противник вновь возобновил активные действия у Антоновского автомобильного моста, за прошедшие сутки зафиксировано три боевых столкновения, за позавчерашние - два", - рассказал пресс-секретарь.

Оккупанты отказываются форсировать водные преграды

Он отметил, что российские войска уже провели перегруппировку сил и средств на этом участке фронта, однако в штурмовых подразделениях участились случаи отказа выполнять задачи по форсированию водных преград и высадке на островах.

"Он (враг. - ред.) уже провел перегруппировку сил и средств, ведь там фиксировались и сейчас фиксируются отказы в этих штурмовых подразделениях выполнять задачи по переправе через Днепровские протоки и высадке на острова. Некоторые их группы штурмовиков отказываются это выполнять, потому что мы их выявляем и топим", - добавил Волошин.

