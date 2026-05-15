РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на юге Антоновский мост
998 2

Оккупанты возобновили активные действия у Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении, - Волошин

Оккупанты возобновили активные действия у Антоновского моста

Российские войска после перегруппировки возобновили активные действия в районе Антоновского автомобильного моста на Приднепровском направлении.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Противник вновь возобновил активные действия у Антоновского автомобильного моста, за прошедшие сутки зафиксировано три боевых столкновения, за позавчерашние - два", - рассказал пресс-секретарь.

Оккупанты отказываются форсировать водные преграды

Он отметил, что российские войска уже провели перегруппировку сил и средств на этом участке фронта, однако в штурмовых подразделениях участились случаи отказа выполнять задачи по форсированию водных преград и высадке на островах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает силы у Орехова и активизирует воздушную разведку Запорожской области, - Силы обороны

"Он (враг. - ред.) уже провел перегруппировку сил и средств, ведь там фиксировались и сейчас фиксируются отказы в этих штурмовых подразделениях выполнять задачи по переправе через Днепровские протоки и высадке на острова. Некоторые их группы штурмовиков отказываются это выполнять, потому что мы их выявляем и топим", - добавил Волошин.

Читайте также: РФ срочно перебрасывает резервы после провала наступления РФ на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны

Автор: 

боевые действия (6053) Силы обороны юга (557)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на фото міст залізничний!! Ау!! Годуйте свій ШІ краще!
показать весь комментарий
15.05.2026 17:52 Ответить
Подивився видання та блогерів з Херсона. Криком кричать про халтурні сітки. Які не захищають!! А тягнуть бабло з бюджету
показать весь комментарий
15.05.2026 17:56 Ответить
 
 