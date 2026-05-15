Окупанти відновили активні дії біля Антонівського автомобільного мосту на Придніпровському напрямку, - Волошин

Російські війська після перегрупування відновили активні дії біля Антонівського автомобільного мосту на Придніпровському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо

"Противник знову відновив активні дії біля Антонівського автомобільного мосту, за минулу добу зафіксовано три бойових зіткнення, за позаминулу - два", - розповів речник.

Окупанти відмовляються форсувати водні перешкоди

Він зауважив, що російські війська вже провели перегрупування сил і засобів на цій ділянці фронту, однак у штурмових підрозділах почастішали випадки відмови виконувати завдання з форсування водних перешкод та висадки на островах.

"Він (ворог. - ред.) вже провів перегрупування сил і засобів, адже там фіксувались і зараз фіксуються відмови в цих штурмових підрозділах виконувати завдання щодо переправи через Дніпровські протоки і висадки на острови. Деякі їхні групи штурмовиків відмовляються це виконувати, бо ми їх виявляємо і топимо", - додав Волошин.

