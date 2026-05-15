РФ нарощує сили біля Оріхова та активізують повітряну розвідку Запоріжжя, - Сили оборони

Російські підрозділи накопичують особовий склад на Оріхівському напрямку та активізують роботу безпілотників у районах південніше Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Зараз ворог на Оріхівському напрямку активно намагається проводити заходи з накопичення особового складу на передових позиціях біля населених пунктів Щербаки і Новоандріївка", - сказав він.

Сили оборони України на цьому напрямку не лише стримують російські атаки, а й проводять активні контратакувальні дії, поступово відновлюючи втрачені позиції, зокрема в районі Приморського на березі колишнього Каховського водосховища.

Водночас російські підрозділи безпілотної авіації активізували розвідку в районах Балабиного, Малокатеринівки, Кушугума та населених пунктів на правому березі Дніпра, включно з Балками, Василівкою та Біленьким.

"Зараз противник там проводить активну розвідку, але не виключено, що застосовуватиме і безпілотні літальні апарати на ураження мирних мешканців, які там є. Це є особливою загрозою для них", - наголосив речник.

Що передувало?

Напередодні стало відомо, що російські війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя.

