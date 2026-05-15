РФ наращивает силы у Орехова и активизирует воздушную разведку Запорожья, - Силы обороны
Российские подразделения сосредотачивают личный состав на Ореховском направлении и активизируют работу беспилотников в районах к югу от Запорожья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Сейчас враг на Ореховском направлении активно пытается проводить мероприятия по накоплению личного состава на передовых позициях возле населенных пунктов Щербаки и Новоандреевка", — сказал он.
Силы обороны Украины на этом направлении не только сдерживают российские атаки, но и проводят активные контратакующие действия, постепенно восстанавливая утраченные позиции, в частности в районе Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища.
В то же время российские подразделения беспилотной авиации активизировали разведку в районах Балабино, Малокатериновки, Кушугума и населенных пунктов на правом берегу Днепра, включая Балки, Васильевку и Беленькое.
"Сейчас противник там проводит активную разведку, но не исключено, что будет применять и беспилотные летательные аппараты для поражения мирных жителей, которые там находятся. Это представляет особую угрозу для них", — подчеркнул спикер.
Что предшествовало?
Накануне стало известно, что российские войска активизировали наступательные действия вблизи Ореховского направления и пытаются создать плацдармы ближе к Запорожью.
