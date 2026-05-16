Ворог вчинив 23 атаки на Покровському напрямку, загалом на фронті - 195 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби а фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Найактивнішим залишається Покровський напрямок.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5768 дронів-камікадзе та здійснив 2226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 16 боєзіткнень, противник завдав п’яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 80 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили два ворожі штурми в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 поранено; знищено 11 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога, одну станцію радіоелектронної боротьби та одне укриття піхоти; пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три гармати та п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

За даними Генштабу, на Олександрівському та Оріхівському напрямках ворог сьогодні не проводив наступальних дій.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося сімнадцять атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.