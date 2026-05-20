Зафиксировано 38 атак на фронте, из них 15 — на Гуляйпольском направлении, — Генштаб

С начала суток агрессор 38 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Коренек, Нововасильевка, Бачевск, Сопич, Рогизно, Рыжевка, Потаповка, Искрисковщина, Уланово.

В Черниговской области – Хриновка.

Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пустогород, Товстодубовое Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиабомбы, осуществил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

Активных действий не зафиксировано

По данным Генштаба, на Купянском, Славянском, Краматорском, Приднепровском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ямполь.

На Константиновском направлении захватчики совершили пять атак вблизи Константиновки, Торецкого и Кучерового Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 10 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград и Калиновское.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Доброполье, Железнодорожное, Гуляйпольское, Еленокстантиновка, Чаривное. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг проводил одну наступательную операцию в районе Щербаков.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.