Враг пытался прорвать государственную границу в Харьковской области, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил свои усилия в районах Старицы, Вильчи, Прилипки и в направлении Графского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Оккупанты пытались прорвать границу

Враг атаковал позиции возле Ветеринарного и в сторону Караичного, пытаясь прорвать государственную границу. По штурмовым группам нанесен огневой удар.

Также отмечается, что на Великобурлукском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, ведут разведку и накапливают силы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия в сторону Куриловки, Петропавловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

Обстановка на Лиманском направлении

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районах Ставков, Заречного, Дробышево, Новосергеевки и в сторону Озерного, Дибровы.



В целом подразделения ГОС остановили 26 атак врага. Силы обороны наносят оккупантам потери и срывают попытки продвинуться вглубь Украины.