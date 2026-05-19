Враг пытался прорвать государственную границу в Харьковской области, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении противник сосредоточил свои усилия в районах Старицы, Вильчи, Прилипки и в направлении Графского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Оккупанты пытались прорвать границу
Враг атаковал позиции возле Ветеринарного и в сторону Караичного, пытаясь прорвать государственную границу. По штурмовым группам нанесен огневой удар.
Также отмечается, что на Великобурлукском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, ведут разведку и накапливают силы.
На Купянском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия в сторону Куриловки, Петропавловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.
Обстановка на Лиманском направлении
На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районах Ставков, Заречного, Дробышево, Новосергеевки и в сторону Озерного, Дибровы.
В целом подразделения ГОС остановили 26 атак врага. Силы обороны наносят оккупантам потери и срывают попытки продвинуться вглубь Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль