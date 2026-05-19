Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник зосередив зусилля в районах Стариці, Вільчі, Приліпки та в бік Графського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Окупанти намагалися прорвати кордон

Ворог атакував позиції біля Ветеринарного та в бік Караїчного, намагаючись прорвати держкордон. По штурмових групах завдано вогневого ураження.

Також зазначається, що на Великобурлуцькому напрямку окупанти наступальних дій не проводили, ведуть розвідку та накопичують сили.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили штурмові дії в бік Курилівки, Петропавлівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

Обстановка на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районах Ставків, Зарічного, Дробишевого, Новосергіївки та в бік Озерного, Діброви.



Загалом підрозділи УОС зупинили 26 атак ворога. Сили оборони завдають окупантам втрат та зривають спроби просунутися вглиб України.