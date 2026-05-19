Летняя наступательная кампания РФ будет сосредоточена на Донетчине, - Палиса

В ОП спрогнозировали новое летнее наступление РФ: куда будут наносить удары россияне

Российские войска не достигли поставленных целей во время весеннего наступления. Летом армия РФ сосредоточится на выходе к административным границам Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью 24-му каналу заявил заместитель главы Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

"До начала лета осталось две недели. Итак, думаю, что, учитывая ситуацию на поле боя по состоянию на середину мая, они не достигли ожидаемого результата. С другой стороны, россияне в этом году будут сосредоточены на выходе к административным границам Донецкой области", - отметил бригадный генерал.

Кроме того, российские войска также будут наступать на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Он добавил, что россиянам не удалось выполнить возложенные на военное командование задачи к установленным "дедлайнам". Палиса отметил, что Россия, в частности, планировала захватить до конца апреля Константиновку, однако ее солдаты не добились успеха.

"Российское руководство ставило перед своими группировками задачу создать условия и начать штурм Краматорско-Славянской агломерации в конце мая – начале июня. Очевидно, что эта задача тоже останется невыполненной", - рассказал заместитель главы Офиса Президента.

Что этому предшествовало?

На днях издание The Economist отмечало, что российские войска начали терять позиции в войне против Украины, несмотря на сохранение высокой интенсивности боев. В частности, отмечается, что в последнее время характер боевых действий постепенно меняется. Весеннее наступление российских войск фактически остановилось, а потери личного состава остаются очень высокими.

Впервые с октября 2023 года российская армия понесла небольшие, но ощутимые территориальные потери. Это означает, что около 3 процентов довоенного мужского населения России призывного возраста погибло или было ранено.

Хто така ця паліса?
19.05.2026 11:43
zельоний холуй Оманської Гниди
19.05.2026 12:03
Звідки цей Паліса може знати що Костянтинівку планували взяти у квітні?
19.05.2026 11:47
у сирського підслухав.
19.05.2026 11:49
Орки тобі самі сказали що вони планують? Щось дохера оцього всезнайки тут стало.
19.05.2026 11:52
До речі , а єрмак куди буде наступати? Грозився ж в окоп!
19.05.2026 11:53
А ми без цієї інсайдерської інформації і не здогадалися б.
19.05.2026 12:08
Людей більше цікавить на чому буде зосереджена українська кампанія, а не кацапська!
19.05.2026 12:39
 
 