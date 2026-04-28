Зеленский: У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом
Украина располагает данными о том, где оккупанты готовят наступления весной и летом.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Планы врага
"У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом. А также – дополнительные их направления на осень. Мы предоставим партнерам имеющуюся информацию и об операциях, которые россияне потенциально планируют в странах НАТО. Украина и партнеры могут защитить себя", – сказал глава государства.
Доклады разведок
Зеленский также рассказал, что заслушал доклады разведок: ГУР и Службы внешней разведки о планах РФ.
"Прежде всего о том, что Россия планирует, надеясь, что нестабильность в мире даст России больше доходов, возможностей воевать. Мир они не планируют, к сожалению. Мы воспринимаем это трезво, мы будем защищать себя – мы будем защищать Украину, мы будем продолжать давление на Россию, делать все, чтобы была реальная дипломатия. Мир мы планируем, и мы ради этого в Украине и с партнерами работаем", – отметил президент.
Он добавил, что Украина понимает, как война в Иране влияет на настроения американской команды.
"Американцы заняты другим – не войной здесь, в Европе. У Европы меньше возможностей влиять на Россию. Но у нас свои задачи. Украинская команда находится в постоянном контакте с американскими партнерами, чтобы там понимали и риски, и перспективы. И также с Европой", – сказал Зеленский.
От дебіл.
Європа має менше бажання, аніж можливостей, впливу на рф... Їх цілком влаштовує нинішня ситуація - "фортеця Україна". А вони наче в стороні і продовжують спонсорувати рф.
P.s. А як там розповіді "лідеру світу", що "весняний наступ" зірвано?
Щоб робили наші партнери з їх недолугими розвідками якби потужно-незламний лідор всіх часів та народів регулярно не розповідав їм поблажливо про плани *****? Напевно, були б змушені дивитись зомбімарафон і отримувати інформацію звідти, як єдине абсолютно правдиве джерело інформації про те, що сьогодні робиться в світі