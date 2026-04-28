Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
Зеленский: У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом

Зеленский: Украина знает планы РФ на весну, лето и осень

Украина располагает данными о том, где оккупанты готовят наступления весной и летом.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Планы врага 

"У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом. А также – дополнительные их направления на осень. Мы предоставим партнерам имеющуюся информацию и об операциях, которые россияне потенциально планируют в странах НАТО. Украина и партнеры могут защитить себя", – сказал глава государства.

Доклады разведок

Зеленский также рассказал, что заслушал доклады разведок: ГУР и Службы внешней разведки о планах РФ.

"Прежде всего о том, что Россия планирует, надеясь, что нестабильность в мире даст России больше доходов, возможностей воевать. Мир они не планируют, к сожалению. Мы воспринимаем это трезво, мы будем защищать себя – мы будем защищать Украину, мы будем продолжать давление на Россию, делать все, чтобы была реальная дипломатия. Мир мы планируем, и мы ради этого в Украине и с партнерами работаем", – отметил президент.

Он добавил, что Украина понимает, как война в Иране влияет на настроения американской команды.

"Американцы заняты другим – не войной здесь, в Европе. У Европы меньше возможностей влиять на Россию. Но у нас свои задачи. Украинская команда находится в постоянном контакте с американскими партнерами, чтобы там понимали и риски, и перспективы. И также с Европой", – сказал Зеленский.

Зеленский Владимир россия наступление
Топ комментарии
+6
А в 22-му році даних не було? Попри те, що пів планети попереджало?
28.04.2026 23:45 Ответить
+4
,,,Тепер вони поміняють напрямки.
От дебіл.
28.04.2026 23:39 Ответить
+4
Європа має менше можливостей впливу на Росію.

Європа має менше бажання, аніж можливостей, впливу на рф... Їх цілком влаштовує нинішня ситуація - "фортеця Україна". А вони наче в стороні і продовжують спонсорувати рф.

P.s. А як там розповіді "лідеру світу", що "весняний наступ" зірвано?
28.04.2026 23:47 Ответить
,,,Тепер вони поміняють напрямки.
От дебіл.
28.04.2026 23:39 Ответить
Та нічого ми не знаємо, то воно блефує. А може розраховує що кацапи почнуть чистки між собою
28.04.2026 23:48 Ответить
"я й карти з собою взяв!" ))
28.04.2026 23:41 Ответить
Ага , він володіє даними ... а на початку 2019 року ти вже володів даними ,що мацковитського вторгнення не буде, а будуть травневі шашлики і всім пересічним про це розповів! Маріупольці досі пам'ятають смак тих шашличків !
28.04.2026 23:48 Ответить
Поправка - на початку 2022 року ... ЦАР своїм базіканням мене вже зовсім заплутав!
29.04.2026 00:00 Ответить
Значит шашлыки отменяются(. Разведка у партнеров вообще никакая, теперь будут знать(даже эстонская знает).
28.04.2026 23:48 Ответить
Сратьєг ху* в ...у відставку мафіозі 🤡 !!!...
28.04.2026 23:48 Ответить
Шашлікі на носі?
28.04.2026 23:57 Ответить
Нікому не кажи бо ворог може почути
29.04.2026 00:12 Ответить
Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n4000481

Щоб робили наші партнери з їх недолугими розвідками якби потужно-незламний лідор всіх часів та народів регулярно не розповідав їм поблажливо про плани *****? Напевно, були б змушені дивитись зомбімарафон і отримувати інформацію звідти, як єдине абсолютно правдиве джерело інформації про те, що сьогодні робиться в світі
29.04.2026 00:15 Ответить
 
 