Зеленский: У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом

Украина располагает данными о том, где оккупанты готовят наступления весной и летом.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Планы врага

"У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом. А также – дополнительные их направления на осень. Мы предоставим партнерам имеющуюся информацию и об операциях, которые россияне потенциально планируют в странах НАТО. Украина и партнеры могут защитить себя", – сказал глава государства.

Доклады разведок

Зеленский также рассказал, что заслушал доклады разведок: ГУР и Службы внешней разведки о планах РФ.

"Прежде всего о том, что Россия планирует, надеясь, что нестабильность в мире даст России больше доходов, возможностей воевать. Мир они не планируют, к сожалению. Мы воспринимаем это трезво, мы будем защищать себя – мы будем защищать Украину, мы будем продолжать давление на Россию, делать все, чтобы была реальная дипломатия. Мир мы планируем, и мы ради этого в Украине и с партнерами работаем", – отметил президент.

Он добавил, что Украина понимает, как война в Иране влияет на настроения американской команды.

"Американцы заняты другим – не войной здесь, в Европе. У Европы меньше возможностей влиять на Россию. Но у нас свои задачи. Украинская команда находится в постоянном контакте с американскими партнерами, чтобы там понимали и риски, и перспективы. И также с Европой", – сказал Зеленский.

