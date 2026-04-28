Зеленський: Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку
Україна володіє даними про те, де окупанти готують наступи навесні та влітку.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Плани ворога
"Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе",- сказав глава держави.
Доповіді розвідок
Зеленський також розповів, що заслухав доповіді розвідок: ГУР та Служби зовнішньої розвідки про плани РФ.
"Передусім про те, що Росія планує, сподіваючись, що нестабільність у світі дасть Росії більше доходів, можливостей воювати. Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо",- зазначив президент.
Він додав, що Україна розуміє, як війна в Ірані впливає на настрої американської команди.
"Американці зайняті іншим – не війною тут, у Європі. Європа має менше можливостей впливу на Росію. Але в нас свої завдання. Українська команда в постійному контакті з американськими партнерами, щоб там розуміли і ризики, і перспективи. І також із Європою",- сказав Зеленський.
Європа має менше бажання, аніж можливостей, впливу на рф... Їх цілком влаштовує нинішня ситуація - "фортеця Україна". А вони наче в стороні і продовжують спонсорувати рф.
P.s. А як там розповіді "лідеру світу", що "весняний наступ" зірвано?
Щоб робили наші партнери з їх недолугими розвідками якби потужно-незламний лідор всіх часів та народів регулярно не розповідав їм поблажливо про плани *****? Напевно, були б змушені дивитись зомбімарафон і отримувати інформацію звідти, як єдине абсолютно правдиве джерело інформації про те, що сьогодні робиться в світі
