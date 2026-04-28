Новини Російські війська готують новий наступ
Зеленський: Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку

Зеленський: Україна знає плани РФ на весну, літо та осінь

Україна володіє даними про те, де окупанти готують наступи навесні та влітку.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Плани ворога 

"Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе",- сказав глава держави.

Читайте також: РФ планує захопити Донеччину та Луганщину до осені, - ГУР

Доповіді розвідок

Зеленський також розповів, що заслухав доповіді розвідок: ГУР та Служби зовнішньої розвідки про плани РФ.

"Передусім про те, що Росія планує, сподіваючись, що нестабільність у світі дасть Росії більше доходів, можливостей воювати. Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо",- зазначив президент.

Він додав, що Україна розуміє, як війна в Ірані впливає на настрої американської команди.

"Американці зайняті іншим – не війною тут, у Європі. Європа має менше можливостей впливу на Росію. Але в нас свої завдання. Українська команда в постійному контакті з американськими партнерами, щоб там розуміли і ризики, і перспективи. І також із Європою",- сказав Зеленський.

Читайте також: РФ планує наступальні операції та розширення мобілізації, - Зеленський

Топ коментарі
+28
А в 22-му році даних не було? Попри те, що пів планети попереджало?
28.04.2026 23:45 Відповісти
+20
29.04.2026 00:12 Відповісти
+17
Ага , він володіє даними ... а на початку 2019 року ти вже володів даними ,що мацковитського вторгнення не буде, а будуть травневі шашлики і всім пересічним про це розповів! Маріупольці досі пам'ятають смак тих шашличків !
28.04.2026 23:48 Відповісти
,,,Тепер вони поміняють напрямки.
От дебіл.
28.04.2026 23:39 Відповісти
Та нічого ми не знаємо, то воно блефує. А може розраховує що кацапи почнуть чистки між собою
28.04.2026 23:48 Відповісти
Дебіл просто язиком чеше для лохтората .Які нах дані?
29.04.2026 01:36 Відповісти
"я й карти з собою взяв!" ))
28.04.2026 23:41 Відповісти
28.04.2026 23:49 Відповісти
29.04.2026 00:12 Відповісти
нажаль, отак воно і буде...
29.04.2026 07:36 Відповісти
А в 22-му році даних не було? Попри те, що пів планети попереджало?
показати весь коментар
28.04.2026 23:45 Відповісти
Європа має менше можливостей впливу на Росію.

Європа має менше бажання, аніж можливостей, впливу на рф... Їх цілком влаштовує нинішня ситуація - "фортеця Україна". А вони наче в стороні і продовжують спонсорувати рф.

P.s. А як там розповіді "лідеру світу", що "весняний наступ" зірвано?
28.04.2026 23:47 Відповісти
Ага , він володіє даними ... а на початку 2019 року ти вже володів даними ,що мацковитського вторгнення не буде, а будуть травневі шашлики і всім пересічним про це розповів! Маріупольці досі пам'ятають смак тих шашличків !
показати весь коментар
28.04.2026 23:48 Відповісти
Поправка - на початку 2022 року ... ЦАР своїм базіканням мене вже зовсім заплутав!
29.04.2026 00:00 Відповісти
Після розмови з путіним в грудні 2019 року гравець в травні 2020 року продав свій будинок і переїхав ближче до бункеру. А населенню патякав про шашлики.
29.04.2026 07:38 Відповісти
Значит шашлыки отменяются(. Разведка у партнеров вообще никакая, теперь будут знать(даже эстонская знает).
28.04.2026 23:48 Відповісти
Сратьєг ху* в ...у відставку мафіозі 🤡 !!!...
28.04.2026 23:48 Відповісти
Шашлікі на носі?
28.04.2026 23:57 Відповісти
Нікому не кажи бо ворог може почути
29.04.2026 00:12 Відповісти
Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n4000481

Щоб робили наші партнери з їх недолугими розвідками якби потужно-незламний лідор всіх часів та народів регулярно не розповідав їм поблажливо про плани *****? Напевно, були б змушені дивитись зомбімарафон і отримувати інформацію звідти, як єдине абсолютно правдиве джерело інформації про те, що сьогодні робиться в світі
29.04.2026 00:15 Відповісти
Все встигає і володіє і їздити в шоу дурне і домовлятися... прямо чотириразовий універсальний солдат.
29.04.2026 00:58 Відповісти
Ну, вот зачем молоть языком?
И это Верховный Главнокомандующий.
россии и Абвера не надо иметь...
29.04.2026 05:28 Відповісти
Ага , Володар Планів *****.Хто тобі, нарік кончений, їх розповість?Якби хто й хотів, ви ж його до вечора здасте.Якусь казочку для тебе твої ж холуї придумали, ти ще саме щось дофантазувало і разом вийшло - знаємо напрямки наступу.
29.04.2026 06:41 Відповісти
Ой дурак, ой дурак...
29.04.2026 07:18 Відповісти
Не потрібно бути найвеличнішим лідором відомого людству Всесвіту, щоб розуміти, що два головних напрями наступу кацапів будуть на Слов'янськ-Краматорск і на Запоріжжя, до вирішення питання Донбасу в ***** просто намає альтернативи.
29.04.2026 07:52 Відповісти
 
 