Літня наступальна кампанія РФ буде зосереджена на Донеччині, - Паліса

У ОП спрогнозували новий літній наступ РФ: куди битимуть росіяни

Російські війська не досягли поставлених цілей під час весняного наступу. Влітку армія РФ зосередиться на виході до адмінкордонів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

"До початку літа залишились два тижні. Отже, думаю, що, враховуючи ситуацію на полі бою станом на середину травня, вони не досягли очікуваного результату. З іншого боку, росіяни цього року будуть сконцентровані на виході на адміністративні кордони Донецької області", - зазначив бригадний генерал.

Крім того, російські війська також наступатимуть на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Він додав, що росіянам не вдалося виконати покладені військовим командуванням завдання до встановлених "дедлайнів". Паліса зазначив, що Росія, зокрема, планувала захопити до кінця квітня Костянтинівку, однак її солдати успіху не мали.

"Російське керівництво визначало своїм угрупованням завдання створити умови й розпочати штурм Краматорсько-Слов'янської агломерації у кінці травня – на початку червня. Очевидно, що це завдання теж буде невиконане", - розповів заступник керівника Офісу Президента.

Що передувало?

Днями видання The Economist зазначало, що російські війська почали втрачати позиції у війні проти України, попри збереження високої інтенсивності боїв. Зокрема, зазначається, що останнім часом характер бойових дій поступово змінюється. Весняний наступ російських військ фактично зупинився, а втрати особового складу залишаються дуже високими.

Вперше з жовтня 2023 року російська армія зазнала невеликих, але відчутних територіальних втрат. Це означає, що близько 3 відсотків довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або було поранено.

Хто така ця паліса?
19.05.2026 11:43 Відповісти
zельоний холуй Оманської Гниди
19.05.2026 12:03 Відповісти
Звідки цей Паліса може знати що Костянтинівку планували взяти у квітні?
19.05.2026 11:47 Відповісти
у сирського підслухав.
19.05.2026 11:49 Відповісти
Орки тобі самі сказали що вони планують? Щось дохера оцього всезнайки тут стало.
19.05.2026 11:52 Відповісти
До речі , а єрмак куди буде наступати? Грозився ж в окоп!
19.05.2026 11:53 Відповісти
А ми без цієї інсайдерської інформації і не здогадалися б.
19.05.2026 12:08 Відповісти
Людей більше цікавить на чому буде зосереджена українська кампанія, а не кацапська!
19.05.2026 12:39 Відповісти
У кожного своя Феншуйчиха.
19.05.2026 14:00 Відповісти
 
 