УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини Російські війська готують новий наступ
909 7

Україна очікує на черговий наступ РФ влітку та просить Захід про посилення ППО, - Bloomberg

ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив західним союзникам, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ. Країна потребує посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Потенційні плани РФ

Джерела видання повідомили, що український президент повідомив союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ.

Водночас Зеленський наголосив, що окупаційні війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тестує нові ділянки для наступу на Харківщині, - Синєгубов

Посилення української ППО

Bloomberg пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним вирішальним моментом у боротьбі Києва з російською агресією.

  • Україна особливо зацікавлена в придбанні американських ЗРК Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значних кількостях і здатна ефективно протистояти балістичним ракетам країни-агресорки.

"Оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, Путін, імовірно, робить ставку на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне постачання зброї від Києва, залишивши країну особливо вразливою в холодні місяці", - додає Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) ППО (4087) наступ (284) війна в Україні (8233)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не буде ніякого наступу, не розповсюджуйте кацапську пропаганду! Україна повинна готувати свій наступ та звільняти території і знищувати кацапів!
показати весь коментар
06.05.2026 23:28 Відповісти
Допоможеш?
показати весь коментар
06.05.2026 23:37 Відповісти
Наша пісня гарна починаймо спочатку.Рік за роком змінюйте пластику.
показати весь коментар
07.05.2026 00:08 Відповісти
Скоро на Москву полетят 100500 макетов фламинг с паляницями. Контрнаступ не за горами як і кордони 91. Головне підтримувати верховного вождя Зе та його єврейських і татарських друзів які непокладаючи рук працюють на оборону країни і все буду Україна!😎 Европа з нами! Разом до перемоги!😎
показати весь коментар
07.05.2026 02:10 Відповісти
Іммігранти вже кладуть плитку в Івано-Франківську та Черкасах. Я вважаю це потужне підсилення нашої економіки😎 єврейський лідер точно знає що робе😎
показати весь коментар
07.05.2026 02:11 Відповісти
думаю московіти ще хорошечно попсихують, коли українська балістика почне дебілам нести демократію
показати весь коментар
07.05.2026 01:08 Відповісти
Bloomberg пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим решающим моментом в борьбе Киева с российской агрессией.

Шо, опять?🤨
показати весь коментар
07.05.2026 02:07 Відповісти
 
 