Україна очікує на черговий наступ РФ влітку та просить Захід про посилення ППО, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив західним союзникам, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ. Країна потребує посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Потенційні плани РФ

Джерела видання повідомили, що український президент повідомив союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ.

Водночас Зеленський наголосив, що окупаційні війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тестує нові ділянки для наступу на Харківщині, - Синєгубов

Посилення української ППО

Bloomberg пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, щоб підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань, яка може стати наступним вирішальним моментом у боротьбі Києва з російською агресією.

Україна особливо зацікавлена в придбанні американських ЗРК Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значних кількостях і здатна ефективно протистояти балістичним ракетам країни-агресорки.

"Оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут, Путін, імовірно, робить ставку на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне постачання зброї від Києва, залишивши країну особливо вразливою в холодні місяці", - додає Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними навесні та влітку