Росія тестує нові ділянки для наступу на Харківщині, - Синєгубов

Російські війська продовжують перевіряти можливі нові напрямки для майбутніх наступів на Харківщині. Водночас українські сили оборони тримають ситуацію під контролем і відбивають атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, росіяни намагаються шукати ділянки фронту, де можуть спробувати просунутися, однак ці спроби невдалі.

Бої на ключових напрямках

Синєгубов зазначив, що Куп’янський та Ізюмський напрямки залишаються найбільш напруженими. Там постійно тривають атаки російських військ.

За добу, за його словами, на всій лінії фронту фіксується близько 200 бойових зіткнень, що свідчить про постійний тиск з боку РФ.

Удари по Харкову та області

Також російські війська посилили удари по Харкову та області. Вони використовують дрони "Молнія", "Шахеди", керовані авіабомби та ракети.

Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура та мирні жителі.

"Вони не можуть змиритися з тим, що Харківщина тримається і місто живе", – зазначив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що через удар РФ по громаді на Харківщині 29 квітня постраждало шестеро людей.

