У Харкові зафіксували серію ударів БпЛА: пошкоджені будинки, поранена людина (оновлено)

Увечері 28 квітня російські війська двічі атакували Харків за допомогою безпілотників. Удари були зафіксовані в різних районах міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Два удари дронами по різних районах міста

Перший удар стався у Немишлянському районі. За словами Синєгубова, ворожий безпілотник влучив у проїжджу частину. За попередніми даними, постраждалих немає.

Згодом зафіксували ще один удар в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Оновлена інформація

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові влучання в різних районах міста та уточнив наслідки атак. За його словами, ще один удар зафіксовано в Основʼянському районі, де деталі наразі встановлюються.

Також влучання сталося у Слобідському районі — у багатоквартирних будинках поблизу місця прильоту вибиті вікна. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, зафіксовано удар у Немишлянському районі. Внаслідок цієї атаки, за уточненою інформацією, постраждала одна людина.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак постраждали п'ятеро мирних жителів.

