Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
У вівторок, 28 квітня, російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:08 - Пуски КАБ на Харківщину та Дніпропетровщину.
О 19:48 - БпЛА на півночі Харківщини - південним курсом.
О 21:23 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Одещину (Овідіополь/Чорноморськ).
О 21:27 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:28 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 21:37 - Група БпЛА на Одещину (Південне) з моря.
О 21:37 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 22:31 - Повітряні сили повідомліють:
- Одещина - БпЛА на Краснопілку.
- Харківщина - БпЛА на Богодухів.
- Дніпропетровщина - БпЛА поблизу н.п. Межова, Шахтарське, Покровське.
О 22:43 - Запоріжжя - БпЛА над містом - північним курсом.
О 22:45 - Чернігівщина - БпЛА курсом на Київщину (Броварський р-н).
О 32:06 - Пуски КАБ на Харківщину та Донеччину.
О 23:43 - Зафіксовано групи ворожих БпЛА:
- на Харківщині - курсом на Донеччину;
- на сході Дніпропетровщини - північно-західним курсом.
О 00:35 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста з півдня.
О 00:46 - Одещина - група БпЛА на півдні, курсом на Катлабуг.
О 01:06 - Одещина - група БпЛА на Ізмаіл.
О 01:23 - Нова група БпЛА на південь Одещини.
О 01:42 - Пуски КАБ на Сумщину.
