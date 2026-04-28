УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11752 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
3 382 1

Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів на Україну

У вівторок, 28 квітня, російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 17:08 - Пуски КАБ на Харківщину та Дніпропетровщину.

О 19:48 - БпЛА на півночі Харківщини - південним курсом.

Оновлена інформація

О 21:23 - Група БпЛА в акваторії Чорного моря - курсом на Одещину (Овідіополь/Чорноморськ).

О 21:27 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:28 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 21:37 - Група БпЛА на Одещину (Південне) з моря.

О 21:37 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:31 -  Повітряні сили повідомліють:

  • Одещина - БпЛА на Краснопілку.
  • Харківщина - БпЛА на Богодухів.
  • Дніпропетровщина - БпЛА поблизу н.п. Межова, Шахтарське, Покровське.

Оновлена інформація

О 22:43 -  Запоріжжя - БпЛА над містом - північним курсом.

О 22:45 - Чернігівщина - БпЛА курсом на Київщину (Броварський р-н).

Оновлена інформація

О 32:06 - Пуски КАБ на Харківщину та Донеччину.

О 23:43 - Зафіксовано групи ворожих БпЛА:

  • на Харківщині - курсом на Донеччину;
  • на сході Дніпропетровщини - північно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 00:35 - Дніпро - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 00:46 - Одещина - група БпЛА на півдні, курсом на Катлабуг.

Оновлена інформація

О 01:06 - Одещина - група БпЛА на Ізмаіл.

О 01:23 - Нова група БпЛА на південь Одещини.

О 01:42 - Пуски КАБ на Сумщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

  • Раніше ми писали, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських атак постраждали п’ятеро мирних жителів.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5736) обстріл (33671) атака (1383) дрони (7954) Шахед (2147)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Примерно с 23,45 сильно накрыло Харьков дронами. По 00, 25 времени более 10 прилетов было. Сейчас реже пошло, но летают кругами. Уже есть разрушения и сильно.
показати весь коментар
29.04.2026 01:21
 
 