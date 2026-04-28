Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Во вторник, 28 апреля, российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:08 — пуски БПЛА в Харьковскую и Днепропетровскую области.

В 19:48 — БПЛА на севере Харьковской области — южным курсом.

В 21:23 - Группа БпЛА в акватории Черного моря - курсом на Одесщину (Овидиополь/Черноморск).

В 21:27 - Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:28 - Пуски КАБ на Запорожье.

В 21:37 – Группа БпЛА на Одесщину (Южное) с моря.

В 21:37 - Пуски КАБ на Сумщину.

В 22:31 - Воздушные силы сообщают:

Одесщина – БПЛА на Краснополье.

Харьковщина – БпЛА на Богодухов.

Днепропетровская область – БпЛА вблизи н.п. Межевое, Шахтерское, Покровское.

В 22:43 – Запорожье – БпЛА над городом – северным курсом.

В 22:45 – Черниговщина – БпЛА курсом на Киевщину (Броварской р-н).

В 32:06 – пуски КАБ на Харьковщину и Донетчину.

Ранее мы писали, что в Херсонской области в течение дня вследствие российских атак пострадали пять мирных жителей.

