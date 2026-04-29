Шестеро людей постраждали через удар РФ по громаді на Харківщині. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували БпЛА приватне домоволодіння в с. Петрівка у Барвінківській громаді Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років.
Двох людей госпіталізували, усі інші отримують медичну допомогу амбулаторно.
Пошкодження
Ворожим ударом пошкоджено два житлові будинки, три господарчі споруди та два автомобілі.
Наслідки удару
Повідомляється, що профільні служби усувають наслідки обстрілу.
