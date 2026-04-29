Шесть человек пострадали в результате удара РФ по населенному пункту в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли из БПЛА частный дом в с. Петровка Барвинковской громады Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Отмечается, что в результате обстрела пострадали мужчины 60, 33, 53 лет и женщины 23, 20 и 46 лет.

Двоих человек госпитализировали, все остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Повреждения

В результате вражеского удара повреждены два жилых дома, три хозяйственные постройки и два автомобиля.

Последствия удара

Сообщается, что профильные службы устраняют последствия обстрела.

