Шесть человек пострадали в результате удара РФ по населенному пункту в Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска обстреляли из БПЛА частный дом в с. Петровка Барвинковской громады Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Отмечается, что в результате обстрела пострадали мужчины 60, 33, 53 лет и женщины 23, 20 и 46 лет.
Двоих человек госпитализировали, все остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.
Повреждения
В результате вражеского удара повреждены два жилых дома, три хозяйственные постройки и два автомобиля.
Последствия удара
Сообщается, что профильные службы устраняют последствия обстрела.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль