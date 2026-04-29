Ночная атака РФ на Харьков: ранен человек, есть повреждения в 3 районах. ФОТО

В ночь на 29 апреля Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА, которые приближались к городу с нескольких направлений.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненая

Как отмечается, пострадал один человек, получивший ранение осколком стекла. Медики оказали помощь.

Последствия

Осовянский район. Повреждено остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль.

Слободской район. В результате попадания на открытой территории горели деревья.

Немишлянский район. Повреждено остекление окон и крыши 25 частных домов.

Профильные службы оперативно ликвидировали последствия атаки дронов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали серию ударов БПЛА: повреждены дома, ранен человек.

