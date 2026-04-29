Ночная атака РФ на Харьков: ранен человек, есть повреждения в 3 районах. ФОТО
В ночь на 29 апреля Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА, которые приближались к городу с нескольких направлений.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненая
Как отмечается, пострадал один человек, получивший ранение осколком стекла. Медики оказали помощь.
Последствия
- Осовянский район. Повреждено остекление садового центра гипермаркета, 2 автобуса и 1 легковой автомобиль.
- Слободской район. В результате попадания на открытой территории горели деревья.
- Немишлянский район. Повреждено остекление окон и крыши 25 частных домов.
Профильные службы оперативно ликвидировали последствия атаки дронов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали серию ударов БПЛА: повреждены дома, ранен человек.
