Новости Атака беспилотников на Харьков
В Харькове в результате атаки дронов вспыхнул пожар

Атака на Харьков 29 апреля

Вечером 28 апреля российские войска дважды атаковали Харьков с помощью беспилотников. Удары были зафиксированы в разных районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Два удара дронами по разным районам города

Первый удар произошел в Немишлянском районе. По словам Синегубова, вражеский беспилотник попал в проезжую часть. По предварительным данным, пострадавших нет.

Впоследствии зафиксировали еще один удар в Основянском районе Харькова. В результате атаки вспыхнул пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

На местах работают спасатели и экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

  • Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в течение дня в результате российских атак пострадали пять мирных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

