В Харькове после удара РФ повреждены 29 домов и линия электропередач, - городской совет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове в результате российского удара повреждены жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры в Немишлянском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.

Последствия удара

По официальным данным, в районе повреждено 29 частных жилых домов.

В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

Повреждения инфраструктуры

Также повреждена линия электропередач.

Сейчас специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над ее восстановлением.

Ликвидация последствий

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

К восстановлению привлечены коммунальные службы и благотворительные организации, которые помогают жителям.

Ситуация сейчас

Обследование поврежденных объектов продолжается.

Власти уверяют, что все службы работают над скорейшим восстановлением жилого фонда и инфраструктуры.

Что предшествовало

Российские дроны атаковали Харьков: зафиксированы попадания в нескольких районах города. Пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали. Также у 1,5-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь.

В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажку.

