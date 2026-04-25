Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
В Харькове после удара РФ повреждены 29 домов и линия электропередач, - городской совет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове в результате российского удара повреждены жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры в Немишлянском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.

Последствия удара

По официальным данным, в районе повреждено 29 частных жилых домов.

В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

Читайте также: Российские дроны атаковали Харьков: зафиксированы попадания в нескольких районах города

Повреждения инфраструктуры

Также повреждена линия электропередач.

Сейчас специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над ее восстановлением.

Читайте также: Удары "шахидов" по Харькову: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

К восстановлению привлечены коммунальные службы и благотворительные организации, которые помогают жителям.

Ситуация сейчас

Обследование поврежденных объектов продолжается.

Власти уверяют, что все службы работают над скорейшим восстановлением жилого фонда и инфраструктуры.

Что предшествовало

  • Российские дроны атаковали Харьков: зафиксированы попадания в нескольких районах города.

    Пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали.

    Также у 1,5-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь.

  • В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержана агентка РФ, которая в онлайн-режиме корректировала массированную атаку по Харькову 2 апреля, - СБУ. ФОТОрепортаж

обстрел (32272) повреждение (173) Харьков (7801)
І на тлі - церква москалячої архітектури, як символ.
25.04.2026 15:05
 
 