В Харькове после удара РФ повреждены 29 домов и линия электропередач, - городской совет. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове в результате российского удара повреждены жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры в Немишлянском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский городской совет.
Последствия удара
По официальным данным, в районе повреждено 29 частных жилых домов.
В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и заборы.
Повреждения инфраструктуры
Также повреждена линия электропередач.
Сейчас специалисты АО "Харьковоблэнерго" работают над ее восстановлением.
Ликвидация последствий
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
К восстановлению привлечены коммунальные службы и благотворительные организации, которые помогают жителям.
Ситуация сейчас
Обследование поврежденных объектов продолжается.
Власти уверяют, что все службы работают над скорейшим восстановлением жилого фонда и инфраструктуры.
Что предшествовало
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль