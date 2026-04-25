У Харкові після удару РФ пошкоджені 29 будинків і лінія електропередач, - міська рада. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено житлову забудову та енергетичну інфраструктуру в Немишлянському районі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська міська рада.

Наслідки удару

За офіційними даними, у районі пошкоджено 29 приватних житлових будинків.

У будівлях вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркани.

Пошкоджені ЛЕП та 29 будинків: у Харкові показали наслідки ворожого удару
Пошкоджені ЛЕП та 29 будинків: у Харкові показали наслідки ворожого удару

Пошкоджені ЛЕП та 29 будинків: у Харкові показали наслідки ворожого ударуПошкоджені ЛЕП та 29 будинків: у Харкові показали наслідки ворожого удару

Пошкодження інфраструктури

Також зазнала ушкоджень лінія електропередач.

Наразі фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над її відновленням.

Ліквідація наслідків

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

До відновлення залучені комунальні служби та благодійні організації, які допомагають мешканцям.

Ситуація зараз

Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

Влада запевняє, що всі служби працюють над якнайшвидшим відновленням житлового фонду та інфраструктури.

Що передувало

  • Російські дрони атакували Харків: зафіксовано влучання у кількох районах міста. 

    Постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували.

    Також у 1,5-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.

  • У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку.

І на тлі - церква москалячої архітектури, як символ.
25.04.2026 15:05 Відповісти
 
 