У Харкові після удару РФ пошкоджені 29 будинків і лінія електропередач, - міська рада. ФОТОрепортаж
У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено житлову забудову та енергетичну інфраструктуру в Немишлянському районі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська міська рада.
Наслідки удару
За офіційними даними, у районі пошкоджено 29 приватних житлових будинків.
У будівлях вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркани.
Пошкодження інфраструктури
Також зазнала ушкоджень лінія електропередач.
Наразі фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над її відновленням.
Ліквідація наслідків
У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
До відновлення залучені комунальні служби та благодійні організації, які допомагають мешканцям.
Ситуація зараз
Обстеження пошкоджених об’єктів триває.
Влада запевняє, що всі служби працюють над якнайшвидшим відновленням житлового фонду та інфраструктури.
Що передувало
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olifant
25.04.2026 15:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль