Російські дрони атакували Харків: зафіксовано влучання у кількох районах міста

У ніч на 25 квітня російські війська здійснили серію атак дронами по Харків. Перше влучання було зафіксовано у Салтівському районі - дрон поцілив у багатоповерхівку. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Згодом ворог кілька разів ударив по Київському району. Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку. Інформація про постраждалих станом на ранок не надходила.

Влучання у кількох районах

За уточненими даними, одне з влучань також зафіксовано у Шевченківському районі міста.

Крім того, пізніше стало відомо про новий удар у Салтівському районі - на місці виникла пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули і дванадцять поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Крім того, одне з влучань сталося у Немишлянському районі, де пошкоджено приватні будинки. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

Постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували.

Також у 1,5-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.

Пошкоджена інфраструктура

Також ворог атакував транспортну інфраструктуру Київського району. Зокрема, знищено зупинку громадського транспорту.

Пошкоджено газогін.

Станом на ранок інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено техніку та будівлю підрозділу. ФОТОрепортаж