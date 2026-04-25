Российские дроны атаковали Харьков: зафиксированы попадания в нескольких районах города

В ночь на 25 апреля российские войска совершили серию атак с использованием дронов по Харькову. Первое попадание было зафиксировано в Салтовском районе - дрон попал в многоэтажный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Впоследствии враг несколько раз нанес удары по Киевскому району. Один из ударов пришелся вблизи жилого дома. Информация о пострадавших по состоянию на утро не поступала.

Попадания в нескольких районах

По уточненным данным, одно из попаданий также зафиксировано в Шевченковском районе города.

Кроме того, позже стало известно о новом ударе в Салтовском районе - на месте возник пожар.

Кроме того, одно из попаданий произошло в Немышлянском районе, где повреждены частные дома.

Повреждена инфраструктура

Также враг атаковал транспортную инфраструктуру Киевского района. В частности, уничтожена остановка общественного транспорта.

Поврежден газопровод.

По состоянию на утро информация о пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.

