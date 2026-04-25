Новини Обстріли Харкова
У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку

Ворожі дрони атакували Харків, зафіксовані удари у чотирьох районах

У Салтівському районі Харкова вночі 25 квітня ворожий дрон вдарив по житловому багатоповерховому будинку.

Про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз — без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Деталі міська влада обіцяє згодом.

Атака дронів по Харкову

  • Перед тим Повітряні сили попередили про рух БПЛА у напрямку Харкова.

