У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
У Салтівському районі Харкова вночі 25 квітня ворожий дрон вдарив по житловому багатоповерховому будинку.
Про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз — без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Деталі міська влада обіцяє згодом.
Атака дронів по Харкову
- Перед тим Повітряні сили попередили про рух БПЛА у напрямку Харкова.
