У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку

У Салтівському районі Харкова вночі 25 квітня ворожий дрон вдарив по житловому багатоповерховому будинку.

Про це у Телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Станом на зараз — без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Деталі міська влада обіцяє згодом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: загинула одна людина, ще четверо постраждали. ФОТО

Атака дронів по Харкову

Перед тим Повітряні сили попередили про рух БПЛА у напрямку Харкова.

Читайте також: Пізно вночі росіяни атакували Харків: троє постраждалих