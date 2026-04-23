Доба на Харківщині: загинула одна людина, ще четверо постраждали. ФОТО

Минулої доби, 22 квітня, російські загарбники атакували Харків та 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Жертви та постраждалі серед цивільних

У селищі Золочів зазнав поранень 25-річний чоловік; у селищі Слатине Дергачівської громади постраждали 28-річний і 65-річний чоловіки; у селі Черкаські Тишки загинув 66-річний чоловік, постраждав 68-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 53-річному чоловіку і 44-річній жінці, які 21 квітня зазнали травм у селі Вільхуватка, та 65-річному і 61-річному чоловікам, які 29 березня постраждали в Куп’янську.

Руйнування цивільної інфраструктури

Ворог атакував БпЛА Київський, Немишлянський райони Харкова. За добу для ударів по області застосовано:

3 КАБ;

4 БпЛА типу "Герань-2";

11 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони;

31 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено фермерське господарство, трактор, автомобіль (м. Богодухів), чотириповерховий житловий будинок, фермерське господарство, 3 приватні будинки, АЗС, магазин, багатоквартирний будинок, електромережі, автомобіль (сел. Золочів), багатоквартирний будинок (с. Петрівка), складську будівлю (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Сінне), АЗС, електромережі (с. Губарівка);

в Ізюмському районі пошкоджено СТО, електромережі (м. Ізюм), електромережі, приватний будинок (м. Барвінкове), гараж, господарчу споруду, автомобіль, 4 приватні будинки (с. Олександрівка);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (с. Руська Лозова), багатоквартирний будинок (сел. Козача Лопань), 2 автомобілі (сел. Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (м. Чугуїв).

