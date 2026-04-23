РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13883 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
178 0

Сутки на Харьковщине: погиб один человек, еще четверо - пострадали. ФОТО

За прошедшие сутки, 22 апреля, российские захватчики обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Жертвы и пострадавшие среди гражданских лиц

В поселке Золочев получил ранения 25-летний мужчина; в поселке Слатино Дергачевской громады пострадали 28-летний и 65-летний мужчины; в селе Черкасские Тишки погиб 66-летний мужчина, пострадал 68-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 53-летнему мужчине и 44-летней женщине, которые 21 апреля получили травмы в селе Ольховатка, а также 65-летнему и 61-летнему мужчинам, пострадавшим 29 марта в Купянске.

Разрушение гражданской инфраструктуры

Враг атаковал БПЛА Киевский, Немишлянский районы Харькова. За сутки для ударов по области применено:

  • 3 КАБ;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 11 БПЛА типа "Молния";
  • 4 FPV-дрона;
  • 31 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены фермерское хозяйство, трактор, автомобиль (г. Богодухов), четырехэтажный жилой дом, фермерское хозяйство, 3 частных дома, АЗС, магазин, многоквартирный дом, электросети, автомобиль (п. Золочев), многоквартирный дом (с. Петровка), складское здание (с. Великая Рогозянка), фермерское хозяйство, автомобиль (с. Синное), АЗС, электросети (с. Губаревка);
  • в Изюмском районе повреждены СТО, электросети (г. Изюм), электросети, частный дом (г. Барвинково), гараж, хозяйственное сооружение, автомобиль, 4 частных дома (с. Александровка);
  • в Харьковском районе повреждены автомобиль (с. Черкасские Тишки), частный дом (с. Руськая Лозовая), многоквартирный дом (пгт. Козачья Лопань), 2 автомобиля (пгт. Слатино);
  • в Чугуевском районе повреждены электросети (г. Чугуев).

Обстрелы Харьковщины: есть погибший и раненые среди гражданского населения
Обстрелы Харьковщины: есть погибший и раненые среди гражданского населения

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 