Россияне почти каждый час наносят удары по Богодуховскому району, - ОВА

В последние дни российские войска усилили удары по Богодуховскому району Харьковской области, используя "Молнии", "Шахеды" и другие типы дронов. За последние сутки 50 из 80 запущенных россиянами по области беспилотников пришлось на этот район.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии журналистам рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Если брать по области: у нас было около 80 дронов, удельный вес — около 50 — это были Богодухов и прилегающие к нему населенные пункты. Удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре: частные дома, отделения банков, автозаправочные станции. Враг выбрал этот населенный пункт и продолжает террор местного населения", — отметил он.

Синегубов рассказал, что накануне ситуацию обсудили с военным командованием, которое руководит обороной всей Харьковской области, и с ответственными за это конкретное направление.

"Меры есть, оборудование есть, сейчас делаем все возможное для того, чтобы эффективно противодействовать", — отметил глава ОГА.

Враг наносит удары почти каждый час

По его данным, российские войска бьют по Богодуховскому району почти каждый час.

"Сейчас продолжаем принимать меры, чтобы противодействовать такому нашествию, такому массированному обстрелу. Применяются и "Молнии", и "Шахеды", другие виды дронов. Враг выбрал такую тактику, что не оставляет хотя бы одного часа (без ударов. — Ред.), и это, конечно, затрудняет и ликвидацию последствий, и работу скорой медицинской помощи, подразделений ГСЧС, энергетиков. Энергетическая инфраструктура этого района — под постоянными обстрелами", — рассказал начальник ОВА.

Россияне атакуют гражданских

Он подчеркнул, что обстрелы крайне затруднили жизнь населения.

"Конечно, людям трудно выйти даже на улицу, не то что передвигаться, потому что враг бьет в том числе по гражданским автомобилям", - отметил Синегубов.

Он добавил, что такие массированные обстрелы Богодухов переживает впервые, ранее город подвергался отдельным ударам.

"Будем анализировать. Линия фронта в том направлении стабильна. О возможных скоплениях военных группировок, которые свидетельствовали бы о начале какого-то массированного штурма, информации нет. Однако это на данный момент. Ситуация находится под постоянным контролем наших Вооруженных сил", — подчеркнул глава ОВА.