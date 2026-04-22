Росіяни майже щогодини б’ють по Богодухівському району, - ОВА

Російські війська упродовж останніх днів збільшили кількість ударів по Богодухівському району Харківської області, використовують "Молнії", "Шахеди" та інші види дронів. Минулої доби 50 із 80 запущених росіянами по області безпілотників припали на цей напрям.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в коментарі журналістам розпові начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

50 із 80 дронів

"Якщо брати по області: в нас було близько 80 дронів, питома вага - близько 50 - це були Богодухів і прилеглі до нього населені пункти. Били виключно по цивільній інфраструктурі: приватні будинки, відділення банків, автозаправні станції. Ворог обрав цей населений пункт і продовжує терор місцевого населення", - зазначив він.

Синєгубов розповів, що напередодні ситуацію обговорили з військовим командуванням, яке керує обороною всієї Харківської області, та з відповідальними за цей конкретний напрямок.

"Заходи є, обладнання є, зараз робимо все можливе для того, щоб ефективно протидіяти", - зазначив голова ОВА.

Ворог б'є майже щогодини

За його даними, російські війська б'ють по Богодухівському району майже щогодини.

"Зараз продовжуємо вживати заходів, щоб протидіяти такій навалі, такому масованому обстрілу. Застосовуються і "Молнії", й "Шахеди", інші види дронів. Ворог обрав таку тактику, що не залишає хоча б однієї години (без ударів. - Ред.), і це, звичайно, ускладнює і ліквідацію наслідків, і роботу швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС, енергетиків. Енергетична інфраструктура цього району - під постійними обстрілами", - розповів начальник ОВА.

Росіяни атакують цивільних

Він наголосив, що обстріли вкрай ускладнили життя населенню.

"Звичайно, що людям важко вийти навіть на вулицю, не те що пересуватися, тому що ворог б'є в тому числі по цивільних автомобілях", - зауважив Синєгубов.

Він додав, що такі масовані обстріли Богодухів переживає вперше, раніше місто зазнавало окремих ударів.

"Будемо аналізувати. Лінія фронту по тому напрямку стабільна. Щодо можливих накопичень військових угруповань, які б свідчили про початок якогось масованого штурму, інформації немає. Однак це на цю хвилину. Ситуація перебуває під постійним контролем наших Збройних сил", - наголосив голова ОВА.