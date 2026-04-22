Доба на Харківщині: під атаками РФ понад 20 населених пунктів, загинула людина, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 21 квітня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є жертва та постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, 20 людей постраждали.

У сел. Золочів постраждали 58-річний чоловік і 35-річна жінка; у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 28 і 40 років; у м. Богодухів постраждали жінки 46, 83, 18, 33, 66 років і чоловіки 74, 55 років; у с. Лозова Богодухівської громади зазнали травм 38-річна і 78-річна жінки; у с. Семенів Яр Богодухівської громади постраждалі 42, 64, 40 років, 54-річний чоловік і дві 2-річні дівчинки; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади загинув 56-річний чоловік, зазнав поранень 69-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Слобідський, Київський райони Харкова.

Чим били окупанти?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

4 БпЛА типу "Герань-2";

30 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

58 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Богодухів: постраждали три жінки. ФОТО

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено адмінбудівлю, гараж;

у Богодухівському районі пошкоджено гаражі, 13 приватних будинків, паркан, 4 адмінбудівлі, електромережі, 6 магазинів, автостанцію, кафе, банк, АЗС, цивільне підприємство (м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Козіївка), АЗС (с. Губарівка), 2 адмінбудівлі, електромережі, 5 автомобілів, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, будинок культури (сел. Золочів), АЗС (с. Мусійки), будинок культури, пошту (с. Писарівка), вантажний автомобіль (с. Цапівка), автомобіль (с. Карасівка), електромережі (с. Братениця, с. Новоукраїнка, с. Кленове), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, 2 мотоцикли (с. Лозова), приватний будинок, господарчі споруди (с. Семенів Яр);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Приколотне), приватний будинок (с. Лебедівка), адмінбудівлю (сел. Великий Бурлук), приватний будинок, 3 господарчі споруди (с. Миропілля);

в Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлю, гараж, автомобіль (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаські Тишки).







Читайте: Пізно вночі росіяни атакували Харків: троє постраждалих