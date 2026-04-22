Сутки на Харьковщине: под атаками РФ - более 20 населенных пунктов, погиб человек, десятки пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 21 апреля 2026 года, вражеским ударам подверглись город Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, 20 человек пострадали.

В п. Золочев пострадали 58-летний мужчина и 35-летняя женщина; в с. Губаревка Богодуховской громады пострадали мужчины 28 и 40 лет; в г. Богодухов пострадали женщины 46, 83, 18, 33, 66 лет и мужчины 74, 55 лет; в с. Лозовая Богодуховской громады получили травмы 38-летняя и 78-летняя женщины; в с. Семенов Яр Богодуховской громады пострадали 42, 64, 40 лет, 54-летний мужчина и две 2-летние девочки; в с. Черкасские Тишки Циркуновской громады погиб 56-летний мужчина, получил ранения 69-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский, Слободской, Киевский районы Харькова.

Чем били оккупанты?

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

2 КАБ;

4 БПЛА типа "Герань-2";

30 БПЛА типа "Молния";

3 FPV-дрона;

58 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены административное здание, гараж;

в Богодуховском районе повреждены гаражи, 13 частных домов, забор, 4 административных здания, электросети, 6 магазинов, автостанция, кафе, банк, АЗС, гражданское предприятие (г. Богодухов), 2 частных дома (с. Козиевка), АЗС (с. Губаровка), 2 административных здания, электросети, 5 автомобилей, многоквартирный дом, гражданское предприятие, дом культуры (п. Золочев), АЗС (с. Мусийки), дом культуры, почту (с. Писаревка), грузовой автомобиль (с. Цаповка), автомобиль (с. Караснвка), электросети (с. Братеница, с. Новоукраинка, с. Кленово), частный дом, хозяйственное сооружение, автомобиль, 2 мотоцикла (с. Лозовая), частный дом, хозяйственные сооружения (с. Семенов Яр);

в Купянском районе повреждены частный дом (с. Приколотное), частный дом (с. Лебедевка), административное здание (пгт. Великий Бурлук), частный дом, 3 хозяйственные постройки (с. Мирополье);

в Изюмском районе повреждены административное здание, гараж, автомобиль (г. Изюм);

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Черкасские Тишки).







