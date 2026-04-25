В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажку

Вражеские дроны атаковали Харьков, зафиксированы удары в четырех районах

В Салтовском районе Харькова ночью 25 апреля вражеский дрон нанес удар по жилому многоэтажному дому.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На данный момент - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Подробности городские власти обещают предоставить позже.

Атака дронов по Харькову

  • Ранее Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Харькова.

