В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажку

В Салтовском районе Харькова ночью 25 апреля вражеский дрон нанес удар по жилому многоэтажному дому.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Детали

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На данный момент - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Подробности городские власти обещают предоставить позже.

Атака дронов по Харькову

Ранее Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Харькова.

