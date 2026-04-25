В Харькове российский беспилотник попал в многоэтажку
В Салтовском районе Харькова ночью 25 апреля вражеский дрон нанес удар по жилому многоэтажному дому.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. На данный момент - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Подробности городские власти обещают предоставить позже.
Атака дронов по Харькову
- Ранее Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Харькова.
