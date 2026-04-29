Нічна атака РФ на Харків: поранено людину, є пошкодження у 3 районах (оновлено). ФОТОрепортаж

Харків вночі 29 квітня зазнав ворожої атаки БпЛА, які заходили на місто з кількох напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранена

Як зазначається, постраждала одна людина, яка отримала поранення склом. Медики надали допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові після удару РФ пошкоджені 29 будинків і лінія електропередач, - міська рада

Наслідки

Основ'янський район. Пошкоджено скління садового центру гіпермаркету, 2 автобуси та 1 легковий автомобіль.

Слобідський район. Внаслідок влучання на відкритій території горіли дерева.

Немишлянський район. Пошкоджено скління вікон та дахи 25 приватних будинків.

Профільні служби оперативно ліквідовували наслідки дронової атаки.

За даними Харківської облпрокуратури, також під атакою опинилося село Котляри Харківського району. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 50-річний чоловік дістав вибухове поранення. Жінки віком 76 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес.













Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксували серію ударів БпЛА: пошкоджені будинки, поранена людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові російський безпілотник влучив у багатоповерхівку