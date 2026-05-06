Украина ожидает очередного наступления РФ летом и просит Запад об усилении ПВО, — Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский заявил западным союзникам, что уже этим летом Россия начнёт очередное наступление. Страна нуждается в укреплении противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Bloomberg.
Потенциальные планы РФ
Источники издания сообщили, что украинский президент сообщил союзникам, что этим летом он ожидает очередного наступления российских войск.
В то же время Зеленский подчеркнул, что оккупационные войска пока не могут добиться значительных успехов и несут огромные потери.
Усиление украинской ПВО
Bloomberg пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим решающим моментом в борьбе Киева с российской агрессией.
- Украина особенно заинтересована в приобретении американских ЗРК Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять баллистическим ракетам страны-агрессора.
"Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, Путин, вероятно, делает ставку на то, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет поставки оружия от Киева, оставив страну особенно уязвимой в холодные месяцы", — добавляет Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо, опять?🤨