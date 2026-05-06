Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
Украина ожидает очередного наступления РФ летом и просит Запад об усилении ПВО, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил западным союзникам, что уже этим летом Россия начнёт очередное наступление. Страна нуждается в укреплении противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Bloomberg.

Потенциальные планы РФ

Источники издания сообщили, что украинский президент сообщил союзникам, что этим летом он ожидает очередного наступления российских войск.

В то же время Зеленский подчеркнул, что оккупационные войска пока не могут добиться значительных успехов и несут огромные потери.

Усиление украинской ПВО

Bloomberg пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок, которая может стать следующим решающим моментом в борьбе Киева с российской агрессией.

  • Украина особенно заинтересована в приобретении американских ЗРК Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять баллистическим ракетам страны-агрессора.

"Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, Путин, вероятно, делает ставку на то, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет поставки оружия от Киева, оставив страну особенно уязвимой в холодные месяцы", — добавляет Bloomberg.

Зеленский Владимир (24169) ПВО (3647) наступление (263) война в Украине (8177)
Не буде ніякого наступу, не розповсюджуйте кацапську пропаганду! Україна повинна готувати свій наступ та звільняти території і знищувати кацапів!
06.05.2026 23:28 Ответить
Допоможеш?
06.05.2026 23:37 Ответить
Наша пісня гарна починаймо спочатку.Рік за роком змінюйте пластику.
07.05.2026 00:08 Ответить
Скоро на Москву полетят 100500 макетов фламинг с паляницями. Контрнаступ не за горами як і кордони 91. Головне підтримувати верховного вождя Зе та його єврейських і татарських друзів які непокладаючи рук працюють на оборону країни і все буду Україна!😎 Европа з нами! Разом до перемоги!😎
07.05.2026 02:10 Ответить
Іммігранти вже кладуть плитку в Івано-Франківську та Черкасах. Я вважаю це потужне підсилення нашої економіки😎 єврейський лідер точно знає що робе😎
07.05.2026 02:11 Ответить
думаю московіти ще хорошечно попсихують, коли українська балістика почне дебілам нести демократію
07.05.2026 01:08 Ответить
Шо, опять?🤨
07.05.2026 02:07 Ответить
Це той наступ, якій зірвали,чі іншій?
07.05.2026 05:59 Ответить
 
 