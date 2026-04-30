Россия тестирует новые участки для наступления в Харьковской области, – Синегубов

Российские войска продолжают изучать возможные новые направления для будущих наступлений в Харьковской области. В то же время украинские силы обороны держат ситуацию под контролем и отражают атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, россияне пытаются найти участки фронта, где могут попытаться продвинуться, однако эти попытки неудачны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники бригады "Гарт" отразили попытки прорыва врага в Харьковской области и ликвидировали 34 оккупантов. ВИДЕО

Бои на ключевых направлениях

Синегубов отметил, что Купянское и Изюмское направления остаются наиболее напряженными. Там постоянно продолжаются атаки российских войск.

За сутки, по его словам, на всей линии фронта фиксируется около 200 боевых столкновений, что свидетельствует о постоянном давлении со стороны РФ.

Читайте: Зеленский: У нас есть данные, какие направления для россиян будут основными весной и летом

Удары по Харькову и области

Также российские войска усилили удары по Харькову и области. Они используют дроны "Молния", "Шахеды", управляемые авиабомбы и ракеты.

Под удары часто попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.

"Они не могут смириться с тем, что Харьковщина держится и город живет", - отметил Синегубов.

Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по населенному пункту в Харьковской области 29 апреля пострадали шесть человек.

Читайте также: В Харькове зафиксировали серию ударов БПЛА: повреждены дома, ранен человек (обновлено)