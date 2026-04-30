Россия тестирует новые участки для наступления в Харьковской области, – Синегубов
Российские войска продолжают изучать возможные новые направления для будущих наступлений в Харьковской области. В то же время украинские силы обороны держат ситуацию под контролем и отражают атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, россияне пытаются найти участки фронта, где могут попытаться продвинуться, однако эти попытки неудачны.
Бои на ключевых направлениях
Синегубов отметил, что Купянское и Изюмское направления остаются наиболее напряженными. Там постоянно продолжаются атаки российских войск.
За сутки, по его словам, на всей линии фронта фиксируется около 200 боевых столкновений, что свидетельствует о постоянном давлении со стороны РФ.
Удары по Харькову и области
Также российские войска усилили удары по Харькову и области. Они используют дроны "Молния", "Шахеды", управляемые авиабомбы и ракеты.
Под удары часто попадает гражданская инфраструктура и мирные жители.
"Они не могут смириться с тем, что Харьковщина держится и город живет", - отметил Синегубов.
- Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по населенному пункту в Харьковской области 29 апреля пострадали шесть человек.
