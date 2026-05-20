Сырский на заседании Совета Украина-НАТО: 5-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует
Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Главком проинформировал партнеров об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны Украины и ключевых приоритетах в укреплении наших возможностей.
"Подчеркнул, что тактика активной обороны позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч - безвозвратные.
Важную роль в этом играют наши подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать", - подчеркнул Сырский.
Главком отметил, что Украина существенно увеличила количество ударов в глубоком тылу противника благодаря быстрому развертыванию беспилотников типа Middle Strike.
"Имеем и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса РФ.
Отдельно поблагодарил союзников за поддержку Украины и пригласил Военный комитет НАТО совершить визит в Украину.
Вооруженные Силы Украины высоко ценят все механизмы сотрудничества с НАТО и поддерживают дальнейшее углубление практического взаимодействия - от стратегического планирования до обмена боевым опытом. Наша общая задача - создать условия для справедливого мира через укрепление оборонных возможностей Украины", - подытожил он.
Але якою ціною, схоже не важливо... В цьому і визначається ціна людського життя, а точніше байдужість до втрат ЗСУ.
P.S. «российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед» (с) В.Зеленський.
у Сирського всі родичі в кацапії, Єлізаров не знає української мови, ген. прокурор має зв'язки з кацапами, його зами теж, зєля відправляє двушечки на москву і т.д. Це просто договорняк, щоб нас повбивати, всім вигідна вічна війна чи що? Можна вічно правити, влуштувати диктатуру, вбивати і грабувати людей. Кацапи он по простих людях б'ють, вони ж не б'ють по резиденціях, маєтках, козинах і т.д. І наші спецслужби з допомогою розвідки НАТО, напевно, хотіли б, того путіна вже 1000 разів ліквідували разом з патрушевим, сєчіним і всім кодлом. І "теракти" ті проти ментів, щоб закручувати гайки, не нужні вони кацапам, не воюють ті менти і не збираються, на окупованих територіях всі їм служать, а тут дівчина-рембо сама влаштувала вибух, той 21-річний хлопець то каже думав шо кур'єром буде, то виготовив вибухівку, то Зєля після Львова каже, що буде серія терактів, Ванга?
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ)
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Президент відкрито підтримує корупцію, міндичів з шурмами випускає, навіть крупа не сидить, крадуть як в останній день, судді і прокурори погрязли в корупції
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. Летів на червоне і п'яний! Гуляє, нічого не платить, ще й радіє, що не мобілізують, бо вічно підсудний. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І забрали телефон і не пускали. А тепер мені ще й треба кинути маму, яка не може і кілограма підняти, і йти вмирати за їхні корупційні посади?
І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили, он що коять з людьми на вулицях
Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?
"РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/p3590315"
Через 4 дні "РФ наростила угруповання до 710 тисяч окупантів для наступу на фронті, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3590943"
І в чому суть спростування? Всі бачили фото.. І законодавства, яке дозволяє таке робити, немає.. Тому в Івано-Франківську вже вирішили, що краще промовчати..
Так ще й скеля спростовує, що вона м'ясний полк. Якийсь офіцер невдало строїть дурника - так, наркоманів повний полк і хворих, чогось купа придатних для тилу в бойовому підрозділі, але то не вони винні, а ВЛК, а вони, виявляється, допомагають наркоманам позбутися залежності (коли забирають їх з офіційної ЗПТ), правда, ломка в них і не всі переживають те "лікування", і купа свідчень, що катують, навіть у цензурованому відліку показували, прив'язують людей до дерев і лупцюють шлангами і відправляють на смерть нездатних воювати..
ТЦКшники душать чоловіка, хто відповів?
Суспільне Івано-Франківськ тільки писало про 5 смертей! Все скидається на те, що у владі і в командуванні диверсанти, які наказали таке коїти!
Людину вбили і нема навіть підозри, а зламав дзеркало - взяли під варту і 7 років.
Скороход каже, 15 офіцерів керують 3-4 солдатами, самі ховаються, а солдатів відправляють на вірну смерть, потім наступних...
Ви подивіться, що вони коять! Прийшли до лікарні і схопили психічно хворого інваліда!
Це ж навмисно ідуть не у спортзал, а до лікарні хапати хворих людей! Така вказівка від диверсантів у владі.
Масово гребуть непридатних:
ТЦКшники забивають ногами лежачу людину, а менти дивляться.
Отак в нас силовики народ "захищають"..
Поки не воюють ті що закінчували військові кафедри військові заклади самі обрали професію силовика, мають дозвіл на зброю, охоронці, служили молоді відставники і т.д. і весь Київ заставлений крутими джипами в кожному бик із ксівою