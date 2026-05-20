Сырский на заседании Совета Украина-НАТО: 5-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует

Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина–НАТО на уровне главнокомандующих вооруженными силами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Главком проинформировал партнеров об актуальной оперативной обстановке на фронте, потребностях Сил обороны Украины и ключевых приоритетах в укреплении наших возможностей.

"Подчеркнул, что тактика активной обороны позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч - безвозвратные.



Важную роль в этом играют наши подразделения беспилотных систем. Уже пятый месяц подряд только благодаря их работе Россия теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать", - подчеркнул Сырский.

Главком отметил, что Украина существенно увеличила количество ударов в глубоком тылу противника благодаря быстрому развертыванию беспилотников типа Middle Strike.

"Имеем и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса РФ.



Отдельно поблагодарил союзников за поддержку Украины и пригласил Военный комитет НАТО совершить визит в Украину.



Вооруженные Силы Украины высоко ценят все механизмы сотрудничества с НАТО и поддерживают дальнейшее углубление практического взаимодействия - от стратегического планирования до обмена боевым опытом. Наша общая задача - создать условия для справедливого мира через укрепление оборонных возможностей Украины", - подытожил он.

