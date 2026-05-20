Сирський на засіданні Ради Україна-НАТО: 5-й місяць поспіль РФ втрачає більше військових, ніж мобілізує

Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Головком поінформував партнерів про актуальну оперативну обстановку на фронті, потреби Сил оборони України та ключові пріоритети у зміцненні наших спроможностей.

"Наголосив, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безповоротні.



Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати", - наголосив Сирський.

Головком відзначив, що Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike.

"Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу рф.



Окремо подякував союзникам за підтримку України та запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України.



Збройні Сили України високо цінують усі механізми співпраці з НАТО та підтримують подальше поглиблення практичної взаємодії — від стратегічного планування до обміну бойовим досвідом. Наше спільне завдання - створити умови для справедливого миру через посилення оборонних спроможностей України", - підсумував він.

