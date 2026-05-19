Створення корпусу Сил безпілотних систем наразі не планується, - Сирський

Сили оборони України наразі не планують створювати окремий корпус Сил безпілотних систем, оскільки чинна структура вже дозволяє виконувати поставлені завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню "Мілітарний".

Чинна структура працює без змін

За словами Сирського, на сьогодні в Україні вже існує окремий рід військ — Сили безпілотних систем, які ефективно виконують свої функції.

"Ми не розглядаємо наразі. В нас є рід військ, тобто Сили безпілотних систем, які на даному етапі задовольняють і застосовується узгоджено. Я поки не вбачаю потреби створювати ще структуру, яка буде керувати", — зазначив він.

Головнокомандувач наголосив, що на цьому етапі немає потреби створювати додаткову керівну ланку для цих підрозділів.

Розвиток іде через підрозділи

Сирський пояснив, що розвиток безпілотних сил відбувається шляхом посилення вже наявних підрозділів. Зокрема, створюються полки безпілотних систем на базі батальйонів, а також розширюється система управління.

Він також звернув увагу, що Україна враховує дії противника, який активно розвиває свої безпілотні сили та запроваджує додаткові стимули.

Окремо Сирський повідомив, що створення штурмового корпусу також не планується, щоб уникнути конкуренції з Десантно-штурмовими військами.

