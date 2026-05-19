Створення корпусу Сил безпілотних систем наразі не планується, - Сирський

Сирський заявив про відсутність планів створення корпусу СБС

Сили оборони України наразі не планують створювати окремий корпус Сил безпілотних систем, оскільки чинна структура вже дозволяє виконувати поставлені завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню "Мілітарний".

Чинна структура працює без змін

За словами Сирського, на сьогодні в Україні вже існує окремий рід військ — Сили безпілотних систем, які ефективно виконують свої функції.

"Ми не розглядаємо наразі. В нас є рід військ, тобто Сили безпілотних систем, які на даному етапі задовольняють і застосовується узгоджено. Я поки не вбачаю потреби створювати ще структуру, яка буде керувати", — зазначив він.

Головнокомандувач наголосив, що на цьому етапі немає потреби створювати додаткову керівну ланку для цих підрозділів.

Розвиток іде через підрозділи

Сирський пояснив, що розвиток безпілотних сил відбувається шляхом посилення вже наявних підрозділів. Зокрема, створюються полки безпілотних систем на базі батальйонів, а також розширюється система управління.

Він також звернув увагу, що Україна враховує дії противника, який активно розвиває свої безпілотні сили та запроваджує додаткові стимули.

Окремо Сирський повідомив, що створення штурмового корпусу також не планується, щоб уникнути конкуренції з Десантно-штурмовими військами.

Топ коментарі
чим він лякає, своєю повною лояльністю?
19.05.2026 22:46 Відповісти
Який він обмежений - все про армію та про армію, про війну та іншу военщину.

Ось Залужний на його посаді писав дисертації на академіка, давав інтерв'ю журналістам щотижня та писав мемуари.

А це солдафон солдафоном....
19.05.2026 22:41 Відповісти
Тобто Мадяр настільки виріс в самостійну фігуру, що це неабияк почало лякати зелень.
19.05.2026 22:38 Відповісти
Лояльність не догма.
19.05.2026 22:49 Відповісти
лояльність це лояльність, а "догма" тут до чого? схоже ви трохи не розумієте значення цього слова
19.05.2026 22:56 Відповісти
Ну так, тлумачення терміну "лояльність" - це "лояльність", ага. Всі зриваються з місць і лунають нестихаючі аплодисменти. Розтлумачили до повної ясності, ага. А те, що лояльність не догмат якоїсь суспільної парадигми (як от "він мій начальник, значить він правий у всьому"), а може бути залежна від ситуації і критичності мислення, то для розуміння цього таки потрібно трохи мислення )
19.05.2026 23:30 Відповісти
це вже пішов "потік підсвідомості"
19.05.2026 23:51 Відповісти
19.05.2026 22:41 Відповісти
Ну так, свою папашу ти бомбити не хочеш
19.05.2026 22:49 Відповісти
сподіваюсь з веронікою феншуй офіс все узгоджено.
Меркурій не в тому Юпітері...
19.05.2026 23:02 Відповісти
Треба створити армію безпілотних систем, а не корпус!
19.05.2026 23:41 Відповісти
Цікаво, а як так спокійно живуть батьки Сирського у раши і нихто їх у вʼязницю не кидає ?
ЦЕ ДОГОВОРНЯК ЕРМАКА? Ось батьки Залужного мабуть в Україні
19.05.2026 23:59 Відповісти
Ще раз ПРО ДОГОВОРНЯКИ
ЧОМУ НЕ ******** РУБЛЕВКУ І ДВОРЦІ ХУТИНА ? Може Ермак домовився, що ЗСУ не трощать рублевку, а кацапи - Кончу ?
нехай викладають усі договорняки ЕрмакА з рашею
20.05.2026 00:01 Відповісти
Цікаво , а якщо війна закінчиться, то що сирок буде робити? Він же звик командувати м'ясними штурмами і м'ясними командирами.
20.05.2026 00:04 Відповісти
 
 