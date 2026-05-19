Создание корпуса Сил беспилотных систем пока не планируется, - Сырский

Силы обороны Украины пока не планируют создавать отдельный корпус Сил беспилотных систем, поскольку существующая структура уже позволяет выполнять поставленные задачи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию "Милитарный".

Действующая структура работает без изменений

По словам Сырского, на сегодняшний день в Украине уже существует отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые эффективно выполняют свои функции.

"Мы пока не рассматриваем этот вопрос. У нас есть род войск, то есть Силы беспилотных систем, которые на данном этапе удовлетворяют потребности и применяются согласованно. Я пока не вижу необходимости создавать еще одну структуру, которая будет ими руководить", — отметил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что на данном этапе нет необходимости создавать дополнительное руководящее звено для этих подразделений.

Читайте также: В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, — Сырский

Развитие идет через подразделения

Сырский пояснил, что развитие беспилотных сил происходит путем усиления уже имеющихся подразделений. В частности, создаются полки беспилотных систем на базе батальонов, а также расширяется система управления.

Он также обратил внимание, что Украина учитывает действия противника, который активно развивает свои беспилотные силы и вводит дополнительные стимулы.

Отдельно Сырский сообщил, что создание штурмового корпуса также не планируется, чтобы избежать конкуренции с Десантно-штурмовыми войсками.

Топ комментарии
чим він лякає, своєю повною лояльністю?
19.05.2026 22:46 Ответить
Який він обмежений - все про армію та про армію, про війну та іншу военщину.

Ось Залужний на його посаді писав дисертації на академіка, давав інтерв'ю журналістам щотижня та писав мемуари.

А це солдафон солдафоном....
19.05.2026 22:41 Ответить
Тобто Мадяр настільки виріс в самостійну фігуру, що це неабияк почало лякати зелень.
19.05.2026 22:38 Ответить
Лояльність не догма.
19.05.2026 22:49 Ответить
лояльність це лояльність, а "догма" тут до чого? схоже ви трохи не розумієте значення цього слова
19.05.2026 22:56 Ответить
Ну так, тлумачення терміну "лояльність" - це "лояльність", ага. Всі зриваються з місць і лунають нестихаючі аплодисменти. Розтлумачили до повної ясності, ага. А те, що лояльність не догмат якоїсь суспільної парадигми (як от "він мій начальник, значить він правий у всьому"), а може бути залежна від ситуації і критичності мислення, то для розуміння цього таки потрібно трохи мислення )
19.05.2026 23:30 Ответить
це вже пішов "потік підсвідомості"
19.05.2026 23:51 Ответить
19.05.2026 22:41 Ответить
Ну так, свою папашу ти бомбити не хочеш
19.05.2026 22:49 Ответить
сподіваюсь з веронікою феншуй офіс все узгоджено.
Меркурій не в тому Юпітері...
19.05.2026 23:02 Ответить
Треба створити армію безпілотних систем, а не корпус!
19.05.2026 23:41 Ответить
Цікаво, а як так спокійно живуть батьки Сирського у раши і нихто їх у вʼязницю не кидає ?
ЦЕ ДОГОВОРНЯК ЕРМАКА? Ось батьки Залужного мабуть в Україні
19.05.2026 23:59 Ответить
Ще раз ПРО ДОГОВОРНЯКИ
ЧОМУ НЕ ******** РУБЛЕВКУ І ДВОРЦІ ХУТИНА ? Може Ермак домовився, що ЗСУ не трощать рублевку, а кацапи - Кончу ?
нехай викладають усі договорняки ЕрмакА з рашею
20.05.2026 00:01 Ответить
Цікаво , а якщо війна закінчиться, то що сирок буде робити? Він же звик командувати м'ясними штурмами і м'ясними командирами.
20.05.2026 00:04 Ответить
 
 