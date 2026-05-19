Создание корпуса Сил беспилотных систем пока не планируется, - Сырский
Силы обороны Украины пока не планируют создавать отдельный корпус Сил беспилотных систем, поскольку существующая структура уже позволяет выполнять поставленные задачи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию "Милитарный".
Действующая структура работает без изменений
По словам Сырского, на сегодняшний день в Украине уже существует отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые эффективно выполняют свои функции.
"Мы пока не рассматриваем этот вопрос. У нас есть род войск, то есть Силы беспилотных систем, которые на данном этапе удовлетворяют потребности и применяются согласованно. Я пока не вижу необходимости создавать еще одну структуру, которая будет ими руководить", — отметил он.
Главнокомандующий подчеркнул, что на данном этапе нет необходимости создавать дополнительное руководящее звено для этих подразделений.
Развитие идет через подразделения
Сырский пояснил, что развитие беспилотных сил происходит путем усиления уже имеющихся подразделений. В частности, создаются полки беспилотных систем на базе батальонов, а также расширяется система управления.
Он также обратил внимание, что Украина учитывает действия противника, который активно развивает свои беспилотные силы и вводит дополнительные стимулы.
Отдельно Сырский сообщил, что создание штурмового корпуса также не планируется, чтобы избежать конкуренции с Десантно-штурмовыми войсками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось Залужний на його посаді писав дисертації на академіка, давав інтерв'ю журналістам щотижня та писав мемуари.
А це солдафон солдафоном....
Меркурій не в тому Юпітері...
ЦЕ ДОГОВОРНЯК ЕРМАКА? Ось батьки Залужного мабуть в Україні
ЧОМУ НЕ ******** РУБЛЕВКУ І ДВОРЦІ ХУТИНА ? Може Ермак домовився, що ЗСУ не трощать рублевку, а кацапи - Кончу ?
нехай викладають усі договорняки ЕрмакА з рашею