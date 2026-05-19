В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, — Сырский

В армии планируют организовать три смены для проведения ротации военнослужащих ВСУ на фронте. 

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

Что предлагается?

По словам главнокомандующего, сейчас у ВСУ есть все условия для создания трех смен, чтобы проводить ротации каждые два месяца, а количества личного состава для этого хватает.

"Мы планируем обеспечить не только проведение ротаций для военных, но и проводить постоянную подготовку тех военнослужащих, солдат и сержантов, которые готовятся к выполнению этих миссий", - пояснил главнокомандующий.

Проверки будут проводиться ежемесячно

Командование будет контролировать процесс ротации в бригадах 15 числа каждого месяца. В то же время, по словам Сырского, "у некоторых есть сомнения относительно возможности проведения таких операций: либо людей не хватит, либо желания".

Ротация — это сложный процесс, который зависит от многих факторов, в частности, от погодных условий и активности дронов, подчеркнул он.

В то же время для ротации хватит двух месяцев — именно в течение этого времени военный сохраняет свои боевые качества, затем, говорит Сырский, наступает моральная и физическая усталость.

В случаях обострения обстановки или активных боевых действий решение о переносе ротации принимается с учетом реальной ситуации на конкретном участке фронта, добавляет главком.

Обязательно в это поверю, но при условии, что в первой смене на нуле окажется вся квартальная шобла, военные пенсионеры по 45 лет, ТЦК-шники, прокуроры-инвалиды и прочий подпарашный биомусор.
19.05.2026 20:58 Ответить
Довго думали - на передку 300 тис - в тилу 600 тис - шо мішало робити ротації?
19.05.2026 20:55 Ответить
а мусора ?! )
19.05.2026 21:00 Ответить
19.05.2026 20:55 Ответить
Чого тобі?
19.05.2026 21:00 Ответить
Да-а-а, знову ці прості рішення бл.. ! Це так ні..я не працює. Для цього треба ще сотні тис. саме піхоти. Розрахунки ППО, дронщиків, технарів з авіації, ремонтників вже й так декілька разів частково смикали, й тільки через розголос припинили цю й..ту дурню.
19.05.2026 21:49 Ответить
Бо 600 тис це вже тилові з обмеженнями згідно влк якийїм передок?В нас воює 30% всі інші вже все .
19.05.2026 22:12 Ответить
19.05.2026 20:58 Ответить
19.05.2026 21:00 Ответить
Так пан же написав "подпарашний биомусор", все логічно)))
19.05.2026 22:28 Ответить
Козаки, хто воював, поясніть мені дурному - якщо люди сидять по півроку бо міняти ніким, то про які три зміни бреше цей кисломолочний продукт?
В нас коли було відносно тихо і мінімум втрат, то 2 зміни + резерв -- це був комфортний максимум, але звісно що мінялися набагато частіше.
Звідки це азіровомовне зібралось 3 зміни брати і чим будуть займатись дві зміни на ротації 4 місяці поспіль?🙄
19.05.2026 20:58 Ответить
ТЦК та поліцію відправлять може? щось останній час тцк почали активно відправляти на бзвп при тому що раніше за 2 роки навіть автомат не тримали в руках
19.05.2026 21:03 Ответить
Так , начебто , в ТЦК відправляють "обмежених" з УБДшками ... нащо їм бзвп ?
19.05.2026 21:13 Ответить
в ротах охорони так переважно усі обмежені або після фронту, але трохи можно знайти і тих кто придатні та у бойових не було, багато кому ту обмеженну придатність намальовали
хоча я трохи забув про те що відправити то їх можуть але не факт що вони доїдуть
19.05.2026 21:24 Ответить
Ну так, в них й так третина постійно у лікарні. По дорозі до фронту ще третина туди відправляється. Добирається не більше третини, а значить що? Треба відправляти у тил на поповнення.
19.05.2026 21:57 Ответить
Якщо умови є, то що чекали? До року сидять герої на позиціях! А воно раптом вихваляється, що може зробити три зміни!
19.05.2026 21:03 Ответить
ДОДОМУ ВІДПУСТІТЬ. Хоча б на одну зміну. Дитина виросла без мене, трідварасіни!
19.05.2026 21:09 Ответить
Президент, голова ОП, його заступник - бригадний генерал, Головком працюють квартетом
19.05.2026 21:14 Ответить
Головне правильно провадити ротації,хоч би тиждень разом,ато як раніше,перші пішли, другі прийшли в незнайому ситуацію,а потім бардак,прориви.
19.05.2026 21:19 Ответить
Чого *** цього не можна було зробити ще три роки тому??! Що заважало? Бюрократія і тупість , поки дійде до ухвалення цього рішення, багато може все змінитися.
19.05.2026 21:25 Ответить
Шмат лайна мясирський і всякі чинуші коли своїх рідних бачили??? А військові??? Видно час військовим брати керування державою в свої руки
19.05.2026 21:32 Ответить
Й це абсолютно віро!
Давайте підрахуємо можливий потенційний мобілізаційний ресурс України з числа резервістів, а саме тих, що на відсточках - студенти 25+, вчителі, лікарі, науковці, менеджери, ІТ-шники, спортсмени, працівникі культури й т.д.
Пройшовши повний курс БЗВП, отримавши нову ВОС ці люди цілком можуть замінити всійськових на передовій!
19.05.2026 22:15 Ответить
 
 