В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, — Сырский

В армии планируют организовать три смены для проведения ротации военнослужащих ВСУ на фронте.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предлагается?

По словам главнокомандующего, сейчас у ВСУ есть все условия для создания трех смен, чтобы проводить ротации каждые два месяца, а количества личного состава для этого хватает.

"Мы планируем обеспечить не только проведение ротаций для военных, но и проводить постоянную подготовку тех военнослужащих, солдат и сержантов, которые готовятся к выполнению этих миссий", - пояснил главнокомандующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский

Проверки будут проводиться ежемесячно

Командование будет контролировать процесс ротации в бригадах 15 числа каждого месяца. В то же время, по словам Сырского, "у некоторых есть сомнения относительно возможности проведения таких операций: либо людей не хватит, либо желания".

Ротация — это сложный процесс, который зависит от многих факторов, в частности, от погодных условий и активности дронов, подчеркнул он.

В то же время для ротации хватит двух месяцев — именно в течение этого времени военный сохраняет свои боевые качества, затем, говорит Сырский, наступает моральная и физическая усталость.

В случаях обострения обстановки или активных боевых действий решение о переносе ротации принимается с учетом реальной ситуации на конкретном участке фронта, добавляет главком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицер 128 ОГШБр Алексей (Ботаник) провел почти год на передовой на Запорожском направлении, — CNN

Что предшествовало?