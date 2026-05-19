В ВСУ создадут три смены для ротации военных. У нас есть все условия для этого, — Сырский
В армии планируют организовать три смены для проведения ротации военнослужащих ВСУ на фронте.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.
Что предлагается?
По словам главнокомандующего, сейчас у ВСУ есть все условия для создания трех смен, чтобы проводить ротации каждые два месяца, а количества личного состава для этого хватает.
"Мы планируем обеспечить не только проведение ротаций для военных, но и проводить постоянную подготовку тех военнослужащих, солдат и сержантов, которые готовятся к выполнению этих миссий", - пояснил главнокомандующий.
Проверки будут проводиться ежемесячно
Командование будет контролировать процесс ротации в бригадах 15 числа каждого месяца. В то же время, по словам Сырского, "у некоторых есть сомнения относительно возможности проведения таких операций: либо людей не хватит, либо желания".
Ротация — это сложный процесс, который зависит от многих факторов, в частности, от погодных условий и активности дронов, подчеркнул он.
В то же время для ротации хватит двух месяцев — именно в течение этого времени военный сохраняет свои боевые качества, затем, говорит Сырский, наступает моральная и физическая усталость.
В случаях обострения обстановки или активных боевых действий решение о переносе ротации принимается с учетом реальной ситуации на конкретном участке фронта, добавляет главком.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
- В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
В нас коли було відносно тихо і мінімум втрат, то 2 зміни + резерв -- це був комфортний максимум, але звісно що мінялися набагато частіше.
Звідки це азіровомовне зібралось 3 зміни брати і чим будуть займатись дві зміни на ротації 4 місяці поспіль?🙄
хоча я трохи забув про те що відправити то їх можуть але не факт що вони доїдуть
Давайте підрахуємо можливий потенційний мобілізаційний ресурс України з числа резервістів, а саме тих, що на відсточках - студенти 25+, вчителі, лікарі, науковці, менеджери, ІТ-шники, спортсмени, працівникі культури й т.д.
Пройшовши повний курс БЗВП, отримавши нову ВОС ці люди цілком можуть замінити всійськових на передовій!