У ЗСУ створять три зміни для ротації військових. У нас є всі умови для цього, - Сирський
У війську планують створити три зміни для проведення ротацій для військовослужбовців ЗСУ на фронті.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.
Що пропонується?
За словами головкома, зараз у ЗСУ мають всі умови для створення трьох змін, щоб проводити ротації кожні два місяці, а кількості особового складу для цього вистачає.
"Ми плануємо забезпечити не лише проведення ротацій для військових, а й проводити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів та сержантів, які готуються до виконання цих місій", - пояснив головнокомандувач.
Перевірки будуть щомісяця
Командування контролюватиме процес ротації у бригадах 15 числа кожного місяця. Водночас, за словами Сирського, "деякі мають сумніви щодо можливості проведення таких операцій: або людей не вистачить, або бажання".
Ротації — це складний процес, який залежить від багатьох факторів, зокрема, від погодних умов та дронової активності, наголосив він.
Водночас для ротації вистачить двох місяців — саме протягом цього часу військовий зберігає свої бойові якості, потім, каже Сирський, настає моральна та фізична втома.
У випадках загострення обстановки або активних бойових дій рішення щодо перенесення ротації ухвалюється з урахуванням реальної ситуації на конкретній ділянці фронту, додає головком.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нас коли було відносно тихо і мінімум втрат, то 2 зміни + резерв -- це був комфортний максимум, але звісно що мінялися набагато частіше.
Звідки це азіровомовне зібралось 3 зміни брати і чим будуть займатись дві зміни на ротації 4 місяці поспіль?🙄
хоча я трохи забув про те що відправити то їх можуть але не факт що вони доїдуть