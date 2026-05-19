У ЗСУ створять три зміни для ротації військових. У нас є всі умови для цього, - Сирський

У війську планують створити три зміни для проведення ротацій для військовослужбовців ЗСУ на фронті.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.

Що пропонується?

За словами головкома, зараз у ЗСУ мають всі умови для створення трьох змін, щоб проводити ротації кожні два місяці, а кількості особового складу для цього вистачає.

"Ми плануємо забезпечити не лише проведення ротацій для військових, а й проводити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів та сержантів, які готуються до виконання цих місій", - пояснив головнокомандувач.

Перевірки будуть щомісяця

Командування контролюватиме процес ротації у бригадах 15 числа кожного місяця. Водночас, за словами Сирського, "деякі мають сумніви щодо можливості проведення таких операцій: або людей не вистачить, або бажання".

Ротації — це складний процес, який залежить від багатьох факторів, зокрема, від погодних умов та дронової активності, наголосив він.

Водночас для ротації вистачить двох місяців — саме протягом цього часу військовий зберігає свої бойові якості, потім, каже Сирський, настає моральна та фізична втома.

У випадках загострення обстановки або активних бойових дій рішення щодо перенесення ротації ухвалюється з урахуванням реальної ситуації на конкретній ділянці фронту, додає головком.

Що передувало?