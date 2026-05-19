У ЗСУ створять три зміни для ротації військових. У нас є всі умови для цього, - Сирський

Ротація військових на фронті - Сирський анонсував рішення

У війську планують створити три зміни для проведення ротацій для військовослужбовців ЗСУ на фронті. 

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.

Що пропонується?

За словами головкома, зараз у ЗСУ мають всі умови для створення трьох змін, щоб проводити ротації кожні два місяці, а кількості особового складу для цього вистачає.

"Ми плануємо забезпечити не лише проведення ротацій для військових, а й проводити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів та сержантів, які готуються до виконання цих місій", - пояснив головнокомандувач.

Перевірки будуть щомісяця

Командування контролюватиме процес ротації у бригадах 15 числа кожного місяця. Водночас, за словами Сирського, "деякі мають сумніви щодо можливості проведення таких операцій: або людей не вистачить, або бажання".

Ротації — це складний процес, який залежить від багатьох факторів, зокрема, від погодних умов та дронової активності, наголосив він.

Водночас для ротації вистачить двох місяців — саме протягом цього часу військовий зберігає свої бойові якості, потім, каже Сирський, настає моральна та фізична втома.

У випадках загострення обстановки або активних бойових дій рішення щодо перенесення ротації ухвалюється з урахуванням реальної ситуації на конкретній ділянці фронту, додає головком.

Що передувало?

вечір ібанутих історій від Оманської Гниди та руснявого сирка з батьками на паРаші
19.05.2026 20:51 Відповісти
Обязательно в это поверю, но при условии, что в первой смене на нуле окажется вся квартальная шобла, военные пенсионеры по 45 лет, ТЦК-шники, прокуроры-инвалиды и прочий подпарашный биомусор.
19.05.2026 20:58 Відповісти
Довго думали - на передку 300 тис - в тилу 600 тис - шо мішало робити ротації?
19.05.2026 20:55 Відповісти
просто засохни, диван дурнуватий
19.05.2026 20:59 Відповісти
Чого тобі?
19.05.2026 21:00 Відповісти
а мусора ?! )
19.05.2026 21:00 Відповісти
Ех,мрії,віра в диво.Да хєр там !Це Україна.
19.05.2026 21:03 Відповісти
Козаки, хто воював, поясніть мені дурному - якщо люди сидять по півроку бо міняти ніким, то про які три зміни бреше цей кисломолочний продукт?
В нас коли було відносно тихо і мінімум втрат, то 2 зміни + резерв -- це був комфортний максимум, але звісно що мінялися набагато частіше.
Звідки це азіровомовне зібралось 3 зміни брати і чим будуть займатись дві зміни на ротації 4 місяці поспіль?🙄
19.05.2026 20:58 Відповісти
ТЦК та поліцію відправлять може? щось останній час тцк почали активно відправляти на бзвп при тому що раніше за 2 роки навіть автомат не тримали в руках
19.05.2026 21:03 Відповісти
Так , начебто , в ТЦК відправляють "обмежених" з УБДшками ... нащо їм бзвп ?
19.05.2026 21:13 Відповісти
в ротах охорони так переважно усі обмежені або після фронту, але трохи можно знайти і тих кто придатні та у бойових не було, багато кому ту обмеженну придатність намальовали
хоча я трохи забув про те що відправити то їх можуть але не факт що вони доїдуть
19.05.2026 21:24 Відповісти
Не заходив на Цензор днів 7,а тут нікуя не змінилося .********** невиліковний і назавжди!!
19.05.2026 21:01 Відповісти
Якщо умови є, то що чекали? До року сидять герої на позиціях! А воно раптом вихваляється, що може зробити три зміни!
19.05.2026 21:03 Відповісти
ДОДОМУ ВІДПУСТІТЬ. Хоча б на одну зміну. Дитина виросла без мене, трідварасіни!
19.05.2026 21:09 Відповісти
Президент, голова ОП, його заступник - бригадний генерал, Головком працюють квартетом
19.05.2026 21:14 Відповісти
Головне правильно провадити ротації,хоч би тиждень разом,ато як раніше,перші пішли, другі прийшли в незнайому ситуацію,а потім бардак,прориви.
19.05.2026 21:19 Відповісти
Чого *** цього не можна було зробити ще три роки тому??! Що заважало? Бюрократія і тупість , поки дійде до ухвалення цього рішення, багато може все змінитися.
19.05.2026 21:25 Відповісти
Шмат лайна мясирський і всякі чинуші коли своїх рідних бачили??? А військові??? Видно час військовим брати керування державою в свої руки
19.05.2026 21:32 Відповісти
 
 