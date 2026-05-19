УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9779 відвідувачів онлайн
Новини Виплати військовим Контракти для ЗСУ
2 498 30

Мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн, - Сирський

зсу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, шо мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців підвищать.

Про це він сказав в інтерв'ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-канал

Зарплата для ЗСУ

"Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тисяч гривень", - наголосив він.

За словами головкома, також будуть діяти додаткові виплати — насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях і служить на посадах, яких найбільше бракує на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підйомна допомога військовослужбовцям: кому та скільки виплачують?

Сирський пояснив, що нова система має враховувати не лише гроші, а й терміни служби та потреби армії. Конкретні формули й цифри визначатиме Генштаб, а сама система має бути гнучкою та залежати від ситуації на полі бою.

"В першу чергу це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових, бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою", - пояснив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. Відповідні зміни мають бути затверджені до кінця травня.

Також читайте: ЗСУ масштабують систему збору цифрових доказів воєнних злочинів з поля боя

Нові контракти

Сирський також розповів, що у війську планують запровадити контракти на 6-9 місяців для звільнених після поранень військових.

  • Для чинних військових також розглядають можливість підписання коротших контрактів — приблизно на 10 місяців. Окремо залишаються стандартні довші контракти для новобранців — на 2–3 роки й більше.

Сирський додав, що частина військових і надалі проходитиме службу за мобілізацією без контракту, але з однаковим рівнем грошового забезпечення та надбавок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові контракти, чіткі строки служби та зарплати до 400 тисяч, - ЗМІ дізналися деталі нової армійської реформи. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

виплати (1292) контракт (451) військовослужбовці (5170) ЗСУ (8687) Сирський Олександр (927)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Менше ніж індусам з мітлою пропонують 🤬
показати весь коментар
19.05.2026 19:39 Відповісти
+8
Мат.допомога в німеччині більша, яку платять просто так
показати весь коментар
19.05.2026 19:41 Відповісти
+8
А що, вже закон такий прийняли? Чи це бла-бла
показати весь коментар
19.05.2026 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Менше ніж індусам з мітлою пропонують 🤬
показати весь коментар
19.05.2026 19:39 Відповісти
650 доларів, дякую дуже дякую. 🖕
показати весь коментар
19.05.2026 19:39 Відповісти
а вчителям 4000 долярів, отак от
показати весь коментар
19.05.2026 20:06 Відповісти
у охоронця атб більша....
показати весь коментар
19.05.2026 19:40 Відповісти
Мат.допомога в німеччині більша, яку платять просто так
показати весь коментар
19.05.2026 19:41 Відповісти
Беріть, ми вам ще намалюєм. Скоро будуть давати не 30тис, а 30кг грошей...
показати весь коментар
19.05.2026 19:46 Відповісти
ти своїми срублями і на кілограми хліба скоро не купиш
показати весь коментар
19.05.2026 20:59 Відповісти
А що, вже закон такий прийняли? Чи це бла-бла
показати весь коментар
19.05.2026 19:46 Відповісти
Тобто по візгам тут підіймати зп війсковим не треба?
Зараз 20к грн
показати весь коментар
19.05.2026 19:52 Відповісти
Військовим які мріють аби тільки їх хтось з цивільних поміняв - не треба.
показати весь коментар
19.05.2026 19:56 Відповісти
Тобто по " візгам" зарплата військовим від 30 це знущання 🤬. Багато хто сам такі гроші віддаватиме щомісяця щоб не воювати.
показати весь коментар
19.05.2026 20:03 Відповісти
Зараз 20к це у тилу. На передовій до 200к
показати весь коментар
19.05.2026 20:46 Відповісти
Якщо Сирського випускають, то це точно забити інфо-простір намагаються. Цього з будуна дістати ще та задачка. Мабудь добре припікає, як на крайні мєри пішли))
показати весь коментар
19.05.2026 19:54 Відповісти
Від чогось відволікають
показати весь коментар
19.05.2026 20:05 Відповісти
Підвищать, становитиме... Коли це буде? Все в майбутньому.
показати весь коментар
19.05.2026 20:02 Відповісти
Ска...Не пзди! 21 тис як була, так і є...А якщо хочеш більше то ска неси із собою камеру щоб у штабі бачили підтвердження, але ти гасиш зв`язоr бо тебе пдри можуть "засікти", і ти виконуєi бр та ще й ска овердопуя, але не можеш підтвердити, але то,і не вірять "отуди" куди тичуть пальцем у стелю, хоча твій командир "ну тіпа ти ж розімієш...хочеш дам тобі 2 дні відпустки (ну так навіть післяф 3х років контракут і краще буває побачити рідних навіть чим ті гроші)...блдь, ну от нафіга цю тему мусолти як на мозоль наступивши...краще мовчи...ну, не..непзди бдлдь!!! Вибчате наболіла ця тема!!!
показати весь коментар
19.05.2026 20:07 Відповісти
Індуси то майбутній золотий фонд, їх треба берегти. Розмножуються як таргани. Нам таких і треба.
показати весь коментар
19.05.2026 20:07 Відповісти
"Розмножуються як таргани. Нам таких і треба." Справжніх тарганів спочатку виведи , потім заводь "мадагаскарських".
показати весь коментар
19.05.2026 20:45 Відповісти
Індуси міняють броньовиків на важких працях. Дефіцит кадрів всюди. Тебе замінять.
показати весь коментар
19.05.2026 20:56 Відповісти
Враховуючи темпи роботи печатного станка й інфляції, ця надбавка ніачьом. Підвищення грошового забезпечення потрібно було ще на позавчора.
показати весь коментар
19.05.2026 20:10 Відповісти
Ні @уя не ясно - наявним військовослужбовцям запроронують контракт , і в той же час ' частина військових і надалі продовжить службу за мобілізацією без контракту ' ?
показати весь коментар
19.05.2026 20:17 Відповісти
Логічно, хто не укладе контракт, той залишиться мобілізованим.
показати весь коментар
19.05.2026 20:21 Відповісти
система должна быть гибкой и зависеть от ситуации на поле боя. Источник: https://censor.net/ru/n4004047
Т.е не система, а как обычно. Пришел на 3 месяца на передок, но, в связи с гибкостью системы, остался там на год. Я не в армии и много могу не знать, но высказывания Сырского для меня звучат раздражающе
показати весь коментар
19.05.2026 20:25 Відповісти
На початку війни "бойові" у розмірі 30 тис. платили всім. Разом із ГЗ було 43-44 тис. Після вдалих операцій під Харковом та Херсоном вирішили підняти ГЗ до 20 тис. і відмінити "бойові" тиловикам. Цікаво, на якому підприємстві та у якій галузі, після успішно виконаної роботи зменшують зп??? Після того "геніального" рішення не відбулось ЖОДНОЇ успішної наступальної операції, а москалі надовго перехопили ініціативу на фронті.
Вважаю 50 тис. - це той мінімум, який мають отримувати ВСІ військовослужбовці. З урахуванням інфляції за 4 роки, навіть це набагато менше тих 43-44 тис, які військові отримували на початку війни.
показати весь коментар
19.05.2026 20:27 Відповісти
до.уя
показати весь коментар
19.05.2026 20:37 Відповісти
Бреше, як собака!

ОПИТУВАЛЬНИК

військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в бойових підрозділах, а саме розвідувальній роті, роті контрдиверсійної боротьби, стрілецькій роті, роті вогневої підтримки, розвідувальному взводі щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.

Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником для військовослужбовців які проходять військову службу на бойових посадах якщо:

1. При укладанні контракту строком на 10 місяців передбачено виплату:

· особам рядового складу - одноразово на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

· особам сержантського і старшинського складу - одноразово на рівні дев'яти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

· особам офіцерського складу - одноразово на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:

- протягом 6 місяців;

- протягом 3 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 150 днів або 5 місяців. Не підлягає призову 3х5=15 місяців).

- протягом 6 місяців за кожний рік військової служби з дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: З дати оголошення воєнного стану до травня 2026 року проходить службу в бойовій частині. Термін проходження 4 роки. Не підлягає призову 4х6=24 місяці)

- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 15 років. Не підлягає призову 1х15=15 місяців).



ОПИТУВАЛЬНИК

військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в підрозділах забезпечення, щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.

Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником на 24 місяці для військовослужбовців які проходять військову службу на посадах підрозділів забезпечення якщо:

1. При укладанні контракту строком на 24 місяці передбачено виплату:

- особам рядового складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

- особам сержантського і старшинського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

- особам офіцерського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.

2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:

- протягом 6 місяців;

- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту

(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 12 років. Не підлягає призову 1х12=15 місяців).

- протягом 1 місяця за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях

(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 90 днів або
3 місяці. Не підлягає призову 3х3=9 місяців).
показати весь коментар
19.05.2026 20:41 Відповісти
Ахаха, це якесь знущання, ну так ну так, зараз бігом побіжуть за 30тисяч гривень 🤦 атракціон небаченої щедрості!
показати весь коментар
19.05.2026 20:44 Відповісти
Потрусіть тцк по Україні можна мінімальне грошове забезпечення солдатам підняти до 80тисяч гривень.
показати весь коментар
19.05.2026 20:45 Відповісти
Якщо зелень тряхнути - то й по 150 тис вийде
показати весь коментар
19.05.2026 20:52 Відповісти
 
 