Мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, шо мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців підвищать.
Про це він сказав в інтерв'ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.
Зарплата для ЗСУ
"Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тисяч гривень", - наголосив він.
За словами головкома, також будуть діяти додаткові виплати — насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях і служить на посадах, яких найбільше бракує на фронті.
Сирський пояснив, що нова система має враховувати не лише гроші, а й терміни служби та потреби армії. Конкретні формули й цифри визначатиме Генштаб, а сама система має бути гнучкою та залежати від ситуації на полі бою.
"В першу чергу це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових, бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою", - пояснив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. Відповідні зміни мають бути затверджені до кінця травня.
Нові контракти
Сирський також розповів, що у війську планують запровадити контракти на 6-9 місяців для звільнених після поранень військових.
- Для чинних військових також розглядають можливість підписання коротших контрактів — приблизно на 10 місяців. Окремо залишаються стандартні довші контракти для новобранців — на 2–3 роки й більше.
Сирський додав, що частина військових і надалі проходитиме службу за мобілізацією без контракту, але з однаковим рівнем грошового забезпечення та надбавок.
Зараз 20к грн
Т.е не система, а как обычно. Пришел на 3 месяца на передок, но, в связи с гибкостью системы, остался там на год. Я не в армии и много могу не знать, но высказывания Сырского для меня звучат раздражающе
Вважаю 50 тис. - це той мінімум, який мають отримувати ВСІ військовослужбовці. З урахуванням інфляції за 4 роки, навіть це набагато менше тих 43-44 тис, які військові отримували на початку війни.
ОПИТУВАЛЬНИК
військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в бойових підрозділах, а саме розвідувальній роті, роті контрдиверсійної боротьби, стрілецькій роті, роті вогневої підтримки, розвідувальному взводі щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.
Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником для військовослужбовців які проходять військову службу на бойових посадах якщо:
1. При укладанні контракту строком на 10 місяців передбачено виплату:
· особам рядового складу - одноразово на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
· особам сержантського і старшинського складу - одноразово на рівні дев'яти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
· особам офіцерського складу - одноразово на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн. х 10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:
- протягом 6 місяців;
- протягом 3 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.
(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 150 днів або 5 місяців. Не підлягає призову 3х5=15 місяців).
- протягом 6 місяців за кожний рік військової служби з дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: З дати оголошення воєнного стану до травня 2026 року проходить службу в бойовій частині. Термін проходження 4 роки. Не підлягає призову 4х6=24 місяці)
- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 15 років. Не підлягає призову 1х15=15 місяців).
ОПИТУВАЛЬНИК
військовослужбовців які проходять військову службу на посадах в підрозділах забезпечення, щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками про проходження громадянами України, іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних Силах України.
Чи бажаєте Ви укласти контракт з підвищеним мотиваційним чинником на 24 місяці для військовослужбовців які проходять військову службу на посадах підрозділів забезпечення якщо:
1. При укладанні контракту строком на 24 місяці передбачено виплату:
- особам рядового складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х8 = 26 624 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
- особам сержантського і старшинського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні восьми розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х9 = 29 952 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
- особам офіцерського складу - двома частинами кожна (перша протягом місяця після укладання контракту, друга протягом першого місяця другого року служби) на рівні десяти розмірів прожиткового мінімуму (3 328 грн.х10 = 33 280 грн), а також щомісячно по 10 000 грн.
2. По завершенню терміну дії контракту Ви маєте право звільнитись з лав ЗС України та маєте право на відстрочку від призову:
- протягом 6 місяців;
- протягом 1 місяця за кожний рік безперервної служби до дня введення воєнного стану до моменту укладання контракту
(Приклад: Календарна вислуга безперервної служби до дня введення воєнного стану складає 12 років. Не підлягає призову 1х12=15 місяців).
- протягом 1 місяця за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях
(Приклад: Сумарно перебував на лінії бойового зіткнення 90 днів або
3 місяці. Не підлягає призову 3х3=9 місяців).