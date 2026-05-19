Мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, шо мінімальне грошове забезпечення українських військовослужбовців підвищать.

Про це він сказав в інтерв'ю "Мілітарному", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-канал

Зарплата для ЗСУ

"Мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тисяч гривень", - наголосив він.

За словами головкома, також будуть діяти додаткові виплати — насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях і служить на посадах, яких найбільше бракує на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підйомна допомога військовослужбовцям: кому та скільки виплачують?

Сирський пояснив, що нова система має враховувати не лише гроші, а й терміни служби та потреби армії. Конкретні формули й цифри визначатиме Генштаб, а сама система має бути гнучкою та залежати від ситуації на полі бою.

"В першу чергу це для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових, бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою", - пояснив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що це повинно створити додатковий стимул для залучення людей до війська. Відповідні зміни мають бути затверджені до кінця травня.

Також читайте: ЗСУ масштабують систему збору цифрових доказів воєнних злочинів з поля боя

Нові контракти

Сирський також розповів, що у війську планують запровадити контракти на 6-9 місяців для звільнених після поранень військових.

Для чинних військових також розглядають можливість підписання коротших контрактів — приблизно на 10 місяців. Окремо залишаються стандартні довші контракти для новобранців — на 2–3 роки й більше.

Сирський додав, що частина військових і надалі проходитиме службу за мобілізацією без контракту, але з однаковим рівнем грошового забезпечення та надбавок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові контракти, чіткі строки служби та зарплати до 400 тисяч, - ЗМІ дізналися деталі нової армійської реформи. ІНФОГРАФІКА