ЗСУ масштабують систему збору цифрових доказів воєнних злочинів з поля боя

Сьогодні наказом Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського ухвалено рішення про масштабування роботи зі збереження та обробки інформації щодо можливих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (цифрових доказів). Координацію цього напряму здійснюватиме Військова служба правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цифрові докази

За словами керівника групи збору та обробки інформації про порушення норм міжнародного гуманітарного права Сил безпілотних систем ЗС України Гюндуза Мамедова, йдеться про інтеграцію в бойові системи алгоритмів фіксації, збереження та обробки цифрової інформації із зон відповідальності військових підрозділів для її подальшого використання у правових процедурах.

Він наголосив, що сучасна війна радикально змінила підходи до роботи з доказами. Дані з безпілотних систем, аеророзвідки, платформ ситуаційної обізнаності та інших цифрових сервісів дозволяють фіксувати інформацію навіть там, де слідчі не мають фізичного доступу до місця події.

Читайте також: Наруга над тілами полеглих українських бійців на Гуляйпільському напрямку: ОГП розпочав розслідування воєнного злочину РФ

Мамедов зазначив, що рішення Головнокомандувача фактично запускає перехід до системного та стандартизованого процесу збору й обробки інформації безпосередньо на полі бою.

У межах апробації цієї моделі підрозділами Сил безпілотних систем з жовтня 2025 року вже було зафіксовано 99 ймовірних воєнних злочинів, серед яких убивства військовополонених, напади на цивільні об’єкти, катування та застосування заборонених засобів і методів ведення війни.

Гюндуз Мамедов також наголосив, що Україна фактично формує унікальний досвід роботи з цифровими доказами міжнародних злочинів у реальному часі високотехнологічної війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашист наказав відсікти голови двом українським воїнам на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб