РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
490 2

ВСУ расширяют систему сбора цифровых доказательств военных преступлений с поля боя

ВСУ переходят к новой системе фиксации военных преступлений

Сегодня приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского принято решение о расширении масштабов работы по сбору и обработке информации о возможных серьезных нарушениях международного гуманитарного права (цифровых доказательств). Координацию этой деятельности будет осуществлять Военная служба правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цифровые доказательства

По словам руководителя группы сбора и обработки информации о нарушениях норм международного гуманитарного права Сил беспилотных систем ВС Украины Гюндуза Мамедова, речь идет об интеграции в боевые системы алгоритмов фиксации, хранения и обработки цифровой информации из зон ответственности воинских подразделений для ее дальнейшего использования в правовых процедурах.

Он подчеркнул, что современная война радикально изменила подходы к работе с доказательствами. Данные с беспилотных систем, аэроразведки, платформ ситуационной осведомленности и других цифровых сервисов позволяют фиксировать информацию даже там, где следователи не имеют физического доступа к месту происшествия.

Читайте также: Осквернение тел погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: ОГП начало расследование военного преступления РФ

Мамедов отметил, что решение Главнокомандующего фактически запускает переход к системному и стандартизированному процессу сбора и обработки информации непосредственно на поле боя.

В рамках апробации этой модели подразделениями Сил беспилотных систем с октября 2025 года уже было зафиксировано 99 вероятных военных преступлений, среди которых убийства военнопленных, нападения на гражданские объекты, пытки и применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Гюндуз Мамедов также подчеркнул, что Украина фактически формирует уникальный опыт работы с цифровыми доказательствами международных преступлений в реальном времени высокотехнологичной войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашист приказал отрезать головы двум украинским воинам на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Автор: 

Мамедов Гюндуз (114) Александр Сырский (902) Военная служба правопорядка (55)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
держава в сматфонi
показать весь комментарий
14.05.2026 18:37 Ответить
В першу чергу треба масштабувати систему захисту неба над Україною.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:42 Ответить
 
 