ВСУ расширяют систему сбора цифровых доказательств военных преступлений с поля боя

Сегодня приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского принято решение о расширении масштабов работы по сбору и обработке информации о возможных серьезных нарушениях международного гуманитарного права (цифровых доказательств). Координацию этой деятельности будет осуществлять Военная служба правопорядка ВСУ.

Цифровые доказательства

По словам руководителя группы сбора и обработки информации о нарушениях норм международного гуманитарного права Сил беспилотных систем ВС Украины Гюндуза Мамедова, речь идет об интеграции в боевые системы алгоритмов фиксации, хранения и обработки цифровой информации из зон ответственности воинских подразделений для ее дальнейшего использования в правовых процедурах.

Он подчеркнул, что современная война радикально изменила подходы к работе с доказательствами. Данные с беспилотных систем, аэроразведки, платформ ситуационной осведомленности и других цифровых сервисов позволяют фиксировать информацию даже там, где следователи не имеют физического доступа к месту происшествия.

Мамедов отметил, что решение Главнокомандующего фактически запускает переход к системному и стандартизированному процессу сбора и обработки информации непосредственно на поле боя.

В рамках апробации этой модели подразделениями Сил беспилотных систем с октября 2025 года уже было зафиксировано 99 вероятных военных преступлений, среди которых убийства военнопленных, нападения на гражданские объекты, пытки и применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Гюндуз Мамедов также подчеркнул, что Украина фактически формирует уникальный опыт работы с цифровыми доказательствами международных преступлений в реальном времени высокотехнологичной войны.

