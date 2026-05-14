Осквернение тел погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: ОГП начало расследование военного преступления РФ

Начато досудебное расследование по факту осквернения представителями ВС РФ тел двух украинских военнослужащих, которые, по данным следствия, погибли в ходе боевых действий на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Очередное военное преступление оккупантов

По данным следствия, 12 мая 2026 года на Запорожском направлении представители Вооруженных сил РФ совершили надругательство над телами двух украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий. Российские военные отрезали головы павшим защитникам.

"Такие действия являются сознательным нарушением законов и обычаев войны и квалифицируются как военное преступление по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", - заявили в ОГП.

Начато досудебное расследование

"Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту очередного грубого нарушения российскими военными норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.

Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.

