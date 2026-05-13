Наруга над тілами полеглих українських бійців на Гуляйпільському напрямку: ОГП розпочав розслідування воєнного злочину РФ
Розпочато досудове розслідування за фактом наруги представниками ЗС РФ над тілами двох українських військовослужбовців, які, за даними слідства, загинули під час бойових дій на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
Черговий воєнний злочин окупантів
За даними слідства, 12 травня 2026 року на Запорізькому напрямку представники Збройних сил РФ вчинили наругу над тілами двох українських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій. Російські військові відрізали голови полеглим захисникам.
"Такі дії є свідомим порушенням законів і звичаїв війни та кваліфікуються як воєнний злочин за ст. 438 Кримінального кодексу України", - заявили в ОГП.
Розпочато досудове розслідування
"Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом чергового грубого порушення російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права", - сказано в повідомленні.
Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.
Що передувало?
Богом даній , землі !!
Проклинаю кремлівського вибл@дка і весь кацапський нарід ,
за їх знущання над мирною Украіною !!
Оркогутанги розуміють лише силу пізюлів а не силу Права!