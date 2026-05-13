Лубінець відреагував на наругу окупантів над тілами полеглих українських бійців на Гуляйпільському напрямку: направив листи до МКЧХ та ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй за фактом наруги російськими загарбниками над тілами полеглих українських військових на Гуляйпільському напрямку.

Реакція омбудсмена 

"Наруга над тілами полеглих воїнів є черговим підтвердженням системної жорстокості росіян і грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Це воєнний злочин, який не має терміну давності та обов’язково потребує розслідування і покарання винних. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання", - заявив Лубінець.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів 225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.
  • Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено.

Не розумію навіщо вони це роблять. Такі дикунські накази ніяк не впливають на перебіг військових дій. Моливо так кацапські командири готують з своїх підлеглих повних відморозків для повернення в *********.
13.05.2026 22:33
Зате Європа і сша продовжує лизатися з рашистами які відрізають людям голови. Чому це на ООН не виноситься як і гвалтування і вбивство рашистами дітей?
13.05.2026 23:08
А зеленський з єрмаком і КабМіндічами урядовими, у цей же час, з «шламбаумів» в Україні гроші мародерили собі «династію» і крипту….
Шмигаль-свириденко-гончарук та оті з ВРУ, навіть і не реагують, як Урядовці на ці злочини московитів в Україні!! Достатньо і отого Лубенця….
Свириденко з миловановим, знання «передають» недешево студентству, як державу мародерити шламбаумами, не до Захисників України їм!!
13.05.2026 23:09
Вони це роблять тому що не рахують українців не тільки рівними собі а навіть за людей. Їм що курці відрубати голову що українцю одинаково. В даному випадку це так і підтвердження те що голови їм потрібні були для обліку чи тому подібне. Звісно садизм також причина в багатьох випадках. Вони роблять те про що мріяли і їм за це навіть платять зарплату і медалі дають.
13.05.2026 22:44
Кацапські камандіри наказують рубати голови своїм загиблим щоб тіло не тягти для ідентифікації - в мішок більше влазить. Тут хоч якась раціональність, а рубати голови загиблим ворогам щоб просто поставити їх вздовж дороги це збочений ідіотизм. Садизм потребує страждань живого обєкта. А тут мертві які нічого не відчувають. Щось напевне відчувають кацапи роблячи такі речі. Що?
13.05.2026 23:18
В даному випадку нічого вони не відчували. З переговорів зрозуміло що голови їм потрібні були для обліку чи тому подібне. Для чого, це треба розібратися. Можливо їм платять гроші за кожного підтвердженого вбитого українця чи українки.
Люди щось відчувають коли відрубують голову курці? Так і росіяни, для них це рутинна робота, нажаль для українців.
13.05.2026 23:33
Під час воєн в Америці індіанці і білі також знімали скальпи і потім отримували гроші за кількістю скальпів.
13.05.2026 23:43
Де сайт, на якому викладені всі воєнні злочини ккацапів? Я та інші у світі хочуть і повинні бачити істинне лице кацапів!!!
14.05.2026 06:26
Нема. Якби таке було то ми б це побачили. Керівництво України напевно не вважає за потрібне демонструвати ці злочини світу. Ютюб "чомусь" блокує "травмуючий контент", особливо коли агресором виступають росіяни.
14.05.2026 07:52
Крім Лубенця у владі ніхто.не париться такими жахливими злочинами проти українських військових. Для них це буденність?
13.05.2026 23:01
А ООН -это туалет для кого ?
14.05.2026 04:03
 
 