Лубінець відреагував на наругу окупантів над тілами полеглих українських бійців на Гуляйпільському напрямку: направив листи до МКЧХ та ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй за фактом наруги російськими загарбниками над тілами полеглих українських військових на Гуляйпільському напрямку.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція омбудсмена

"Наруга над тілами полеглих воїнів є черговим підтвердженням системної жорстокості росіян і грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Це воєнний злочин, який не має терміну давності та обов’язково потребує розслідування і покарання винних. Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання", - заявив Лубінець.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що командир підрозділу ЗС РФ віддав прямий наказ обезголовити тіла полеглих українських воїнів 225 окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку.

Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено.

