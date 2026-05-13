Лубинец отреагировал на надругательство оккупантов над телами погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: направил письма в МККК и ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций по факту осквернения российскими захватчиками тел погибших украинских военных на Гуляйпольском направлении.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция омбудсмена
"Осквернение тел погибших воинов является очередным подтверждением системной жестокости россиян и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Это военное преступление, которое не имеет срока давности и обязательно требует расследования и наказания виновных. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть надлежащим образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание", — заявил Лубинец.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.
- Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.
Люди щось відчувають коли відрубують голову курці? Так і росіяни, для них це рутинна робота, нажаль для українців.
Шмигаль-свириденко-гончарук та оті з ВРУ, навіть і не реагують, як Урядовці на ці злочини московитів в Україні!! Достатньо і отого Лубенця….
Свириденко з миловановим, знання «передають» недешево студентству, як державу мародерити шламбаумами, не до Захисників України їм!!