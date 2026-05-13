Лубинец отреагировал на надругательство оккупантов над телами погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: направил письма в МККК и ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций по факту осквернения российскими захватчиками тел погибших украинских военных на Гуляйпольском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция омбудсмена

"Осквернение тел погибших воинов является очередным подтверждением системной жестокости россиян и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Это военное преступление, которое не имеет срока давности и обязательно требует расследования и наказания виновных. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть надлежащим образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание", — заявил Лубинец.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.

Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.

