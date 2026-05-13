Лубинец отреагировал на надругательство оккупантов над телами погибших украинских бойцов на Гуляйпольском направлении: направил письма в МККК и ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций по факту осквернения российскими захватчиками тел погибших украинских военных на Гуляйпольском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция омбудсмена 

"Осквернение тел погибших воинов является очередным подтверждением системной жестокости россиян и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Это военное преступление, которое не имеет срока давности и обязательно требует расследования и наказания виновных. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть надлежащим образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание", — заявил Лубинец.

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил о том, что командир подразделения ВС РФ отдал прямой приказ обезглавить тела погибших украинских воинов 225-го отдельного штурмового полка на Гуляйпольском направлении.
  • Подразделение, военнослужащие которого совершили такие зверства, предварительно уже установлено.

Не розумію навіщо вони це роблять. Такі дикунські накази ніяк не впливають на перебіг військових дій. Моливо так кацапські командири готують з своїх підлеглих повних відморозків для повернення в *********.
13.05.2026 22:33 Ответить
Вони це роблять тому що не рахують українців не тільки рівними собі а навіть за людей. Їм що курці відрубати голову що українцю одинаково. В даному випадку це так і підтвердження те що голови їм потрібні були для обліку чи тому подібне. Звісно садизм також причина в багатьох випадках. Вони роблять те про що мріяли і їм за це навіть платять зарплату і медалі дають.
13.05.2026 22:44 Ответить
Кацапські камандіри наказують рубати голови своїм загиблим щоб тіло не тягти для ідентифікації - в мішок більше влазить. Тут хоч якась раціональність, а рубати голови загиблим ворогам щоб просто поставити їх вздовж дороги це збочений ідіотизм. Садизм потребує страждань живого обєкта. А тут мертві які нічого не відчувають. Щось напевне відчувають кацапи роблячи такі речі. Що?
13.05.2026 23:18 Ответить
В даному випадку нічого вони не відчували. З переговорів зрозуміло що голови їм потрібні були для обліку чи тому подібне. Для чого, це треба розібратися. Можливо їм платять гроші за кожного підтвердженого вбитого українця чи українки.
Люди щось відчувають коли відрубують голову курці? Так і росіяни, для них це рутинна робота, нажаль для українців.
13.05.2026 23:33 Ответить
Під час воєн в Америці індіанці і білі також знімали скальпи і потім отримували гроші за кількістю скальпів.
13.05.2026 23:43 Ответить
Крім Лубенця у владі ніхто.не париться такими жахливими злочинами проти українських військових. Для них це буденність?
13.05.2026 23:01 Ответить
Зате Європа і сша продовжує лизатися з рашистами які відрізають людям голови. Чому це на ООН не виноситься як і гвалтування і вбивство рашистами дітей?
13.05.2026 23:08 Ответить
А зеленський з єрмаком і КабМіндічами урядовими, у цей же час, з «шламбаумів» в Україні гроші мародерили собі «династію» і крипту….
Шмигаль-свириденко-гончарук та оті з ВРУ, навіть і не реагують, як Урядовці на ці злочини московитів в Україні!! Достатньо і отого Лубенця….
Свириденко з миловановим, знання «передають» недешево студентству, як державу мародерити шламбаумами, не до Захисників України їм!!
13.05.2026 23:09 Ответить
А ООН -это туалет для кого ?
14.05.2026 04:03 Ответить
 
 