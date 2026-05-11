Нові контракти, чіткі строки служби та зарплати до 400 тисяч, - ЗМІ дізналися деталі нової армійської реформи. ІНФОГРАФІКА

Крик душі військової Чорногуз про ціну оборони

Уряд працює над запровадженням нової контрактної системи зі встановленими строками служби для нових мобілізованих і діючих військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію "УП".

Як зазначається, представники Міністерства оборони, Генерального штабу і Офісу президента домовилися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Актуальний на сьогодні проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби - як для чинних військових, так і для новобранців.

Які зміни передбачаються?

Мобілізовані матимуть можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову в армію, а контрактники зможуть переукласти свої договори з державою. Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.

"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців - для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців - для новобранців-претендентів на бойові посади, 2 роки для всіх інших посад - від пілота БпЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців. - Ред.). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові", - зазначає співрозмовник видання у військовому керівництві держави.

Зарплата військових

За даними співрозмовників УП, мінімальну зарплату військових у тилу планують підвищити з 20 до 30 тисяч. Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити приблизно вдвічі. Для тих воїнів, які підпишуть "бойові" контракти, урядовці та військове керівництво пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40".

"10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 - за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 - за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 - 400 тисяч на місяць", - пояснив співрозмовник, залучений до розробки армійської реформи.

винагорода для воїнів

Він також додав, що планують встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб уникнути зловживань.

"Щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі", – пожартував співрозмовник УП.

Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

Наразі це лише проєкт напрацювань

"Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів", - наголошує видання.

У Міноборони і Генеральному штабі до кінця травня 2026 року мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.

Топ коментарі
Від цієї влади кожна нова структура або реформа - це красти по новому. Вже ні в що немає віри..
11.05.2026 09:03 Відповісти
А де грошi, ЗIн? Чи мIндiчi-умерови погодились меньше красти, а зелена рада вже погодила змiни держбюджету под цi гарнi цифри?
11.05.2026 09:07 Відповісти
з якої тумби будуть брати гроші??займуть у клюбу хламіндічів??чи знов піднімуть податки/акцизи/тарифи у концтаборі для гусей??вся ,,реформа,, виглядає як замануха в стилі ,,прийди сьогодні-отримай колись,,.....просравши довіру одного разу,неможливо взяти та купити її як на базарі.....а шо там з м,ясними штурмами,командирами виродками,та ,,позауставною кримінальщиною,, в стилі я-барин,ти-раб???
11.05.2026 09:08 Відповісти
ну ти якийсь неправильний. Чуваку, якого спіймали ТЦКашники, пропонують получать 9 штук баксів і піти додому, коли він захоче, а ти чомусь в це не віриш ?
11.05.2026 09:34 Відповісти
Дякую, що відкрили мені очі на себе. Відчуваю що щось не так, а тепер зрозуміла, що неправильна.)
11.05.2026 09:52 Відповісти
Ці 9000 здебільшого для того, щоб було шо відкачувати командиру за "бойові" у Трускавцю.
11.05.2026 11:01 Відповісти
Я тому й написала, що нова структура або реформа - це красти по новому.
11.05.2026 11:12 Відповісти
"Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити приблизно вдвічі."

Пані якась зневірена ... А я, пані, вірю в ще більш краще життя панів полковників та генералів ЗСУ на кшталт генералів Білецького та Гнатова!

Хіба пані не бачила - як гарно виглядає НачГенШтабу пан генерал Гнатов з його барбершоперною зачіскою та борідкою , коли вештається разом з дуже вгодованим американським громадянином паном Умєровим по теплих краях ( Флорида, Емірати , Туреччина ...) ? А тепер пан НачГенШтабу буде ще гарніше виглядати !

Ось взяти НачГенШтабу мацковитів Гєрасімова , який замість вештатись по теплих країнах , вперто сидить, падлюка, в своєму ГенШтабі та керує наступом люмпенів-ординців на Україні ... та на цього Гєрасимова сумно дивитися - такий задRочений постійним вирішуванням проблем мацковитського наступу , а наш НачГенШтабу Гнатов - такий КРАСЕНЬ ... будемо , пані, пишатись їм та іншими подібними генералами ЗСУ та НГУ!

От ,правда, рядові бійці на "нулі" буває виглядають дуже виснаженими - як ті вояки-"нульовики" з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця , але то таке ... ЦАР краще знає - кому та скільки підвищувати зарплатню !
11.05.2026 10:07 Відповісти
11.05.2026 19:55 Відповісти
Знайдуть гроші. Це дуже гарні зміни якщо втілять у життя, й іноземців на такі гроші приїде більше набагато.
11.05.2026 09:41 Відповісти
Так, так! Вже прям "бачу" черги з іноземців на кордоні, які поспішають контракт підписати
11.05.2026 10:22 Відповісти
Не повіриш , вона (черга) вже є.
11.05.2026 13:37 Відповісти
Ти під моїм постом самовбився, чи тебе адмін "убив"? 🤔 Цікаво, ти коли про черги з іноземців на кордоні пишеш, себе теж на увазі маєш? Чи ти діаспорчнин у третьому коліні? Хоча швидшн за все ти - біженець, "уставший ат вайни". 😊 Я б на твоєму місці чесно кажучи встидався мобілізацію коментувати, британець ти наш новоявлегий. 😊
11.05.2026 14:49 Відповісти
Не роби висновки про незнайомих людей "уставшій ат вайни" , "біженець" , й не виставлятимеш себе балаболкаю наступного разу.
Ти ніколи не будеш на моєму місці тому не кажи щоб ти робив.... хоча ти ж балаболка обоснована то тобі можна казати що завгодно.
П. С. Більше відповіді не буде тобі, з балаболками довгих розмов не веду.
12.05.2026 01:51 Відповісти
Так Європа ж платить за свою безпеку
11.05.2026 16:02 Відповісти
как пагодка в масквє? За "м'ясні штурми, кримінальщину, командирів-виродків" ти ж на Z-пабліках начитався.
11.05.2026 09:11 Відповісти
А ти мобілізуйся,багато чого дізнаєшся,і не з z пабліків,може рожеві окуляит з твоїх очей спадуть,та припинеш свої висери писати.
11.05.2026 09:29 Відповісти
Андруша ))) Це кабздєц!
Скажи, будь-ласка. Ти проблеми онкології чи.. квантової фізики так само обговорюєш?
Рожевих нема. Є жовті. Йшли в комплекті до тактичних. Давно, дуже давно як отримав. 4 роки як.
11.05.2026 09:49 Відповісти
У вас тексти старі та повторюються .Невже так все погано?
11.05.2026 09:41 Відповісти
Егор згоден 100 відсотків! ЗЕскотва настільки втратила довіру в людей що пообіцяй вони хоч мільйон , це лиш посмішку викликає.
11.05.2026 15:46 Відповісти
Паркетні навіть приблизно не розуміють різницю між перебуванням на позиції та ударно-пошуковими діями. Все це настільки відносна шняга!
І у нас тут ніхто толком не розуміє принципову різницю між контрактами та мобілізацією.
Ну добре, уболтали. Підпишемо й контракти якщо треба.
11.05.2026 09:08 Відповісти
Яка буде відстрочка тим хто служив після дємбєля? це ж найважливіше.
Якщо х2 - х3 від терміну служби, то ще нормально. якщо рік чи два як тим піздюкам з контракту до 24 років - то це все міндічам на сміх.
11.05.2026 09:11 Відповісти
Це "зарплатня вчителям 4 к зеленими" по-новому. Які "чіткі терміни служби"? Де людей наберуть, щоб не йти по другому/третьому колу? І де грошей наберуть на зарплатню, коли забираються люди з економіки? Урасти перестануть? 😲 Завезуть мусульман із якоїсь Бангладеш на заводи? Так їм теж платити треба і кажуть, що навіть платять по 800 баксів. Насправді, якби були гроші, то мобілізації не треба - можна проводити рекрутинг (найм), в тому числі і за кордоном. Одним словом, та "рехвлрма" - то для наївних.
11.05.2026 09:15 Відповісти
Тільки нарешті хєрячить олігархів, яких вони так старанно охороняють
11.05.2026 15:23 Відповісти
Goeiemorgen ну ви зрозуміли, ага за який кеш бенкет зібралися зробити...
Або буде так як з чіткими строками про службу мобілізованих, бла бла бла ,в потім вибачте....
11.05.2026 09:17 Відповісти
Тут нема що обговорювати, коли у зелені тхне паленим, вони вкидають якусь ідею, шоб суспільство тягало це як тузік капці. Нагадпю, коли вони призначали потужного і незламного умєрова теж писали про реформу. По факту сенс щось обговорювати коли буде документ у ВР, або постанова кабміну
11.05.2026 09:23 Відповісти
Ніщо інше як чергові пусті популістичні балачки.
11.05.2026 10:19 Відповісти
******* - не мішки пересовувати.
Хай спочатку зроблять.

Бо таке враження, що мова йде про факт, що відбувся, а не про пустопорожні прожекти, яких вже було *********.

До міліарду дерев та тисяч фламінго ці реформи покладіть.
11.05.2026 09:25 Відповісти
Так вони і "поклали болт" мільярдом дерев на мільон дронів, хіба це не очевидно?)))
11.05.2026 15:53 Відповісти
буду краток. *********
11.05.2026 09:31 Відповісти
Перші два слова міг би не писати .
11.05.2026 09:43 Відповісти
Солдатам зп піднімуть з 20000 до 30000 ,а крмандирам різних рівнів ,а це у 2- 3 рази, блд, ця війна ніколи не закінчиться .
11.05.2026 09:33 Відповісти
Цікаво, а у тебе такі думки на цивільному предприємстві виникають, чому робітник отримує 15к, бригадир 20к, інженер 30к, а властник 500к? Бо працює тільки робітник, і усі інші нікуя не роблять. Хтось заважає солдатам отримувати військову освіту? Якщо такий розумний, пиши резюме і відправляй до ГШ у відділ кадрів. Тобі дадуть посаду Наполеона.
11.05.2026 09:43 Відповісти
Ти ніколи не був на виробництві, тому пишеш таку дичину. Кваліфікований робітник отримує навіть більше інженера. Без майстрів, технологів, конструкторів ніяке велике виробництво не працює.
11.05.2026 11:19 Відповісти
то так було при совку
11.05.2026 13:49 Відповісти
Та ні, дурнику, система так як ти собі вважаєш, де є чіткі стандарти не працює. У розвинутих країнах вона така ж сама. Краще займись самоосвітою. Почитай для початку що таке міжнародні стандарти (ISO) та Національні стандарти України (ДСТУ) та що вони передбачають
11.05.2026 20:11 Відповісти
Якщо інженер отримує меньше сраного робітника-восьмірукого п'ятипрутня 99 ЛВЛ, то те підприємство прямує до банкрутства. Дуже бентежить твій натяк на те, що оплата праці робітника і інженера здійснюється по чітких міжнародних стандартах і тому ти радиш ознайомитися з (ISO) та Національних стандартах України (ДСТУ). Це каже про те, що 100 ЛВЛ ******* ти опанував дуже давно. У тебе зараз рівень БОГ
11.05.2026 23:39 Відповісти
Так ми про оклад говоримо, про солдат і клмандирів. А крім того ще будуть доплати за виходи і штурми - вже сказали. Хоча звісно правильно було б давати більші премії за успішні дії і їбати командирів за втрати в т.ч. фінансово.
11.05.2026 15:49 Відповісти
То інша тема, ми зараз говоримо про виробництво в цивільному житті.
11.05.2026 20:14 Відповісти
Проект буде готовий ближче до виборів....
11.05.2026 10:08 Відповісти
США
11.05.2026 14:24 Відповісти
Ну девальнуть гривню до 100-150 в еквіваленті до евро/доллар, то можна і по 400к виплачувати. Але по факту буде як завжди-развод на разводі
11.05.2026 10:25 Відповісти
Знайома пісня порохоботів - восени 2019 року долар буде 50. Але ніхто з них не може відповісти на питання чому гривня за 1,5 року за президенства Порошенка девальвувала на 120%, а з лютого 2014-го на всі 200%. Чи всі забули обіцянки 5-го?
11.05.2026 20:23 Відповісти
"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби..."

Тобто всіх хочуть загнати добровільно-примусово підписувати контракти, тоді і зарплата буде вища, терміни служби визначені, демобілізація відповідно, а якщо вирішуєш залишитися в статусі просто мобілізованого, то нічого тоді не світить, а точніше залишишся довічним кріпаком.
11.05.2026 10:36 Відповісти
А в тих контрактах буде дрібним шрифтом прописана можливість зміни умов без згоди підписанта.

І потім мобіки ще раніше дємбєльнуться за цих потужних контрактників з презентацій міндічів.
11.05.2026 15:51 Відповісти
і відстрочкою до наступного призову ЇДЇТЬ НАХ!
11.05.2026 10:45 Відповісти
Розумію вашу стурбованість
Але не повинні АТОшники іти на третю катку коли хтось досі з дивану не заліз. Тож це справді вже давно час урегулювати.
11.05.2026 15:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JRfTHBo8zEQ
11.05.2026 10:46 Відповісти
А ще у влади є в запасі шуби з кроліка та лісапеди Десна для вдовиць...
11.05.2026 11:02 Відповісти
Тут на улицах не успевают ловить, а они про дембель фантазируют. У зебанутых ничего кроме фантазий, лозунгов и вранья не осталось. Но если представит что это скорее планы на послевоенный и особенно предвыборный период, то может быть. Мобилизацию придется отменять все равно, а народ в армию как-то нужно будет привлекать.
11.05.2026 11:16 Відповісти
У Зелі нема шансів виграти вибори без адмінресурсу.
11.05.2026 15:20 Відповісти
Вірити їм себе не поважати, можуть що завгодно обіцяти але ніхто не заважає просто перевести в піхоту чи штурмовики і все.
11.05.2026 11:33 Відповісти
це треба було робити у 22/23 роках
зелені мародери просрали Суспільний Договір між "владою" та людьми
вже ніхто не вірить
11.05.2026 11:44 Відповісти
Відволікуха й розводняк, аби відвернути увагу від дєрєбана, внутрішнього геноциду чоловіків, жорстокого відношення до власних співгромадян. Як бусифікували, так і далі будуть. Система, що стільки крові випила вже так просто не зупиниться. А тим часом мігранти їдуть в Україні далі працювати на звільнених місцях.
11.05.2026 15:19 Відповісти
ЗЕбіли кожного разу вигадують нову маячню, замість того щоб готову мусорню відправить туди де їх місце по закону.
11.05.2026 15:49 Відповісти
Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт ,все крапка , далі вже даже читати немае бажанання .
11.05.2026 18:24 Відповісти
це муйня.
11.05.2026 20:48 Відповісти
Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт... Джерело: https://censor.net/ua/n4002474

Ну і гандони!!!
11.05.2026 21:11 Відповісти
Занадто пізно. Думали безкоштовними холопами в рай в'їхати. А тепер опам'ятались. Пізно.
12.05.2026 16:05 Відповісти
 
 