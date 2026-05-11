Нові контракти, чіткі строки служби та зарплати до 400 тисяч, - ЗМІ дізналися деталі нової армійської реформи. ІНФОГРАФІКА

Уряд працює над запровадженням нової контрактної системи зі встановленими строками служби для нових мобілізованих і діючих військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію "УП".

Як зазначається, представники Міністерства оборони, Генерального штабу і Офісу президента домовилися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Актуальний на сьогодні проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби - як для чинних військових, так і для новобранців.

Які зміни передбачаються?

Мобілізовані матимуть можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову в армію, а контрактники зможуть переукласти свої договори з державою. Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.

"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців - для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців - для новобранців-претендентів на бойові посади, 2 роки для всіх інших посад - від пілота БпЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців. - Ред.). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові", - зазначає співрозмовник видання у військовому керівництві держави.

Зарплата військових

За даними співрозмовників УП, мінімальну зарплату військових у тилу планують підвищити з 20 до 30 тисяч. Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити приблизно вдвічі. Для тих воїнів, які підпишуть "бойові" контракти, урядовці та військове керівництво пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40".

"10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 - за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 - за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 - 400 тисяч на місяць", - пояснив співрозмовник, залучений до розробки армійської реформи.

Він також додав, що планують встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб уникнути зловживань.

"Щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі", – пожартував співрозмовник УП.

Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

Наразі це лише проєкт напрацювань

"Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів", - наголошує видання.

У Міноборони і Генеральному штабі до кінця травня 2026 року мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.