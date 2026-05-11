Нові контракти, чіткі строки служби та зарплати до 400 тисяч, - ЗМІ дізналися деталі нової армійської реформи. ІНФОГРАФІКА
Уряд працює над запровадженням нової контрактної системи зі встановленими строками служби для нових мобілізованих і діючих військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію "УП".
Як зазначається, представники Міністерства оборони, Генерального штабу і Офісу президента домовилися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Актуальний на сьогодні проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби - як для чинних військових, так і для новобранців.
Які зміни передбачаються?
Мобілізовані матимуть можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову в армію, а контрактники зможуть переукласти свої договори з державою. Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.
"Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців - для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців - для новобранців-претендентів на бойові посади, 2 роки для всіх інших посад - від пілота БпЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців. - Ред.). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові", - зазначає співрозмовник видання у військовому керівництві держави.
Зарплата військових
За даними співрозмовників УП, мінімальну зарплату військових у тилу планують підвищити з 20 до 30 тисяч. Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити приблизно вдвічі. Для тих воїнів, які підпишуть "бойові" контракти, урядовці та військове керівництво пропонують запровадити систему винагород за ризик "10/20/40".
"10 тисяч на день за перебування на позиції. 20 - за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 - за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 - 400 тисяч на місяць", - пояснив співрозмовник, залучений до розробки армійської реформи.
Він також додав, що планують встановимо максимальний граничний поріг по виплатах, щоб уникнути зловживань.
"Щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі", – пожартував співрозмовник УП.
Виплати за системою "10/20/40" будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.
Наразі це лише проєкт напрацювань
"Відповідні пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Це найактуальніші напрацювання Міноборони, Генштабу й ОП. Але зміни в проєкти вносяться ледь не щодня, тому деякі речі можуть так і не потрапити до фінальних документів", - наголошує видання.
У Міноборони і Генеральному штабі до кінця травня 2026 року мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пані якась зневірена ... А я, пані, вірю в ще більш краще життя панів полковників та генералів ЗСУ на кшталт генералів Білецького та Гнатова!
Хіба пані не бачила - як гарно виглядає НачГенШтабу пан генерал Гнатов з його барбершоперною зачіскою та борідкою , коли вештається разом з дуже вгодованим американським громадянином паном Умєровим по теплих краях ( Флорида, Емірати , Туреччина ...) ? А тепер пан НачГенШтабу буде ще гарніше виглядати !
Ось взяти НачГенШтабу мацковитів Гєрасімова , який замість вештатись по теплих країнах , вперто сидить, падлюка, в своєму ГенШтабі та керує наступом люмпенів-ординців на Україні ... та на цього Гєрасимова сумно дивитися - такий задRочений постійним вирішуванням проблем мацковитського наступу , а наш НачГенШтабу Гнатов - такий КРАСЕНЬ ... будемо , пані, пишатись їм та іншими подібними генералами ЗСУ та НГУ!
От ,правда, рядові бійці на "нулі" буває виглядають дуже виснаженими - як ті вояки-"нульовики" з 14 ОМБр , світлини з якими з'явились в "неЗЕлених" ЗМІ минулого місяця , але то таке ... ЦАР краще знає - кому та скільки підвищувати зарплатню !
Ти ніколи не будеш на моєму місці тому не кажи щоб ти робив.... хоча ти ж балаболка обоснована то тобі можна казати що завгодно.
П. С. Більше відповіді не буде тобі, з балаболками довгих розмов не веду.
Скажи, будь-ласка. Ти проблеми онкології чи.. квантової фізики так само обговорюєш?
Рожевих нема. Є жовті. Йшли в комплекті до тактичних. Давно, дуже давно як отримав. 4 роки як.
І у нас тут ніхто толком не розуміє принципову різницю між контрактами та мобілізацією.
Ну добре, уболтали. Підпишемо й контракти якщо треба.
Якщо х2 - х3 від терміну служби, то ще нормально. якщо рік чи два як тим піздюкам з контракту до 24 років - то це все міндічам на сміх.
Або буде так як з чіткими строками про службу мобілізованих, бла бла бла ,в потім вибачте....
Хай спочатку зроблять.
Бо таке враження, що мова йде про факт, що відбувся, а не про пустопорожні прожекти, яких вже було *********.
До міліарду дерев та тисяч фламінго ці реформи покладіть.
Тобто всіх хочуть загнати добровільно-примусово підписувати контракти, тоді і зарплата буде вища, терміни служби визначені, демобілізація відповідно, а якщо вирішуєш залишитися в статусі просто мобілізованого, то нічого тоді не світить, а точніше залишишся довічним кріпаком.
І потім мобіки ще раніше дємбєльнуться за цих потужних контрактників з презентацій міндічів.
Але не повинні АТОшники іти на третю катку коли хтось досі з дивану не заліз. Тож це справді вже давно час урегулювати.
зелені мародери просрали Суспільний Договір між "владою" та людьми
вже ніхто не вірить
Ну і гандони!!!